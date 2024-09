Sallent s'endinsa aquesta setmana a la Festa Major, enguany amb protagonisme del Ball de Nans, que fa 40 anys

La celebració dels 40 anys del ball de Nans, que es farà el diumenge 8 de setembre, serà un dels actes més destacats de la Festa Major de Sallent, que tindrà el gruix dels esdeveniments des d'aquest divendres, 6 de setembre, i fins el dia 11, quan es clourà la festa amb els actes de la Diada Nacional de Catalunya. En total, seran una quarantena d'activitats musicals, culturals, lúdiques i esportives. Per a aquesta commemoració, les cinc figures, que ballaran al costat dels gegants, han estat remodelades pel Taller Casserras de Solsona i estrenaran nou vestuari.

Entre les propostes més destacades, a part de les ja mencionades, hi trobem el Frikibingo junior del set de setembre, el tradicional castell de focs del dia nou o l’acte institucional de l’Onze de Setembre, que comptarà amb la presència dels Castellers de Santpedor. També es faran visites guiades al Castell, al Centre d’interpretació i Casa Torres Amat i al museu i casa natal de Sant Antoni M. Claret. La música també serà una de les principals protagonistes de la festa. Passarà per Sallent la rumba del Quinto Carajillo, el Wateke, l’Orquestra Maravella, l’Orquestra Welcome Band, Els Pelukass i les Coco.

Una de les singularitats de la Festa Major és la gran implicació d’entitats i associacions del municipi en l’organització de la festa. Algunes de les activitats en què participen les entitats són el Cinema a la Fresca, a càrrec d’Adona’t; el Show de la Gent Gran dels Amics 9s de Sallent i Navàs; el torneig de futbol de Festa Major del Centre d’Esports Sallent, que enfrontarà al primer equip amb el Manlleu i el filial amb el Manresa; l'esmorzar de germanor de la societat ocellaire de Sallent; la ja mencionada ballada de Gegants i Nans de Sallent; el concert de The Big Rock Band de l’EMM Cal Moliner; o el 44è torneig de petanca Arreaza, del Club Petanca de Cornet. L’inici oficiós de la Festa Major es farà el divendres, 6 de setembre, amb l’Esvalotada i la repicada de campanes amb el Dimoni de Sallent i la lectura del Pregó de Festa Major a càrrec dels Frikibingo. L'endemà, hi haurà la divuitena edició del torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major.

La principal novetat d'enguany és que s'ha celebrat el I Concurs de portada i cartell de la Festa Major de Sallent, organitzat des de l’àrea de Participació de l’Ajuntament de Sallent. La guanyadora va ser Mariona Moreno, i la seva proposta és el cartell i la portada oficial de la Festa Major 2024. A més, la Festa Major comptarà amb el servei d’un punt lila el divendres, 6 de setembre, coincidint amb la nit de DJ amb Wateke a la Torre del Gas. El servei s’oferirà entre les 11 de la nit i les 3 de la matinada amb l’objectiu de prevenir qualsevol mena d’assetjament, abús o agressió sexual, i oferir assessorament i actuar en cas que se’n produeixi alguna.

L'Alternativa, també a punt

La Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, autogestionada i gratuïta, també és a punt i arribarà de la mà de més de 150 voluntaris, amb les colles, les camises, sis espais diferents i una seixantena d’actes que començaran aquest dimecres.

Serà una proposta lúdica i reivindicativa. L’eix temàtic d’enguany assenyala el feixisme “també l’ultradreta nostrada en català, perquè segueix sent feixisme”, apunta la portaveu de la festa, Carla Ruiz. Els organitzadors detallen que ”la cultura catalana no és excloent ni racista, és oberta i acollidora i així la fem a La Fumera”.

Des de dimecres i fins al dilluns 9 de setembre, la Festa Major Alternativa s’instal·larà en sis espais del centre de Sallent per dur-hi a terme una seixantena d’activitats. Amb una programació intergeneracional i multidisciplinar que inclourà música, dansa, teatre, cultura popular, exposicions culturals, espectacles participatius, infantils, tallers, cercaviles, gimcanes, esport, i des de sardanes fins a reggaeton.

Activitats de la Festa Major Alternativa de sallent, la Fumera / Arxiu | Txus Garcia

Algunes de les activitats més destacades són l’edició especial del podcast en directe l’Arrabassada, amb Valtònyc com a convidat especial; el pregó, que aquest any versarà sobre l’antifeixisme; les actuacions de Sara Socas, Svetlana, Diego Cortés, la Cosina i el Cor de Teies; i la segona edició de la mostra de curtrmetratges socials "La Bobina". A més, s’hi sumen els actes tradicionals com el toc de sirena, joc de colles, el temperi, la carretada i el ball de confeti. Així com les activitats de la Carbonera, amb propostes per als més petits i amb la bicicleta Cleta, que fa batuts saludables.

La Fumera també fa una aposta pel feminisme. Per exemple, donant visibilitat a les dones en un dia fort com dissabte, on tots els grups estan formats per noies o identitats queer. A més, cada any s’actualitza el protocol contra les agressions masclistes i s’estableixen espais segurs per a dones i persones LGTBIQ+. Així mateix, "continuarem aplicant mesures per cuidar els veïns i veïnes", apunta Laia Rodríguez, també de l'organització, com per exemple un pla de reducció del soroll, “a partir d’un estudi reglamentat que es va iniciar el 2023 i que ens permet recollir dades reals del volum dels concerts amb un mesurador de decibels”. L’acció, entre altres mesures, consisteix en regular els decibels de la nit i les proves de so de la tarda. I també s’acaben els concerts de l’escenari més d’hora i la música posterior canvia d’espai i amb un volum més reduït fins al moment de tancar.