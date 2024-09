Èlia Tortolero, nova delegada del Govern a la Catalunya central: «Treballaré amb honestedat per ser la veu dels municipis»

La santjoanenca Èlia Tortolero, que ha estat escollida delegada del Govern a la Catalunya Central, Tortolero ha afirmat que «estic molt honorada al president Salvador Illa per haver confiat en mi, i ho donaré tot per poder estar a l'altura del repte i ajudar a les nostres comarques en allò que necessitin». Ha desvelat que, fa uns dies, «vaig rebre una trucada i em van oferir la possibilitat de ser la delegada, que havien pensat en mi i tenien a sobre la taula que pogués ocupar aquest càrrec», que ella va acceptar. Ha assegurat que «treballaré tal com ens ha demanat tant el president com el conseller Albert Dalmau, amb honestedat i servint als municipis de les nostres comarques, sent els ulls i la veu de tot allò que necessitin», i ha afirmat que ho farà «des del municipi més petit al més gran».

La santjoanenca ha dit que «estic convençuda que tot el bagatge que tinc a nivell territorial suma. També ajuden els càrrecs orgànics al partit» a l'hora d'assumir aquest nou rol. «Conèixer els municipis, alcaldes i regidors, i conèixer moltes de les seves demandes, perquè en el seu moment també van ser les meves», ha afegit. Així i tot, el nou càrrec provocarà que deixi de ser consellera comarcal: «crec que són massa coses i em vull poder centrar i dedicar a la nova tasca». Malgrat això, es mantindrà al capdavant del grup del PSC a l'Ajuntament de Sant Joan: «vaig entomar-ho fa un any i, per mi, treballar pels meus veïns i veïnes és un orgull». Un dels primers reptes al capdavant del càrrec serà conformar l'equip que l'acompanyarà a la delegació, els directors dels serveis territorials. Tortolero ha afirmat que «encara no hi ha els noms escollits. Ens agradaria que fos molt aviat, com a molt, en 15 o 20 dies, però no és una tasca fàcil ni ràpida, s'han de trobar els perfils adients en cada lloc i en això estem treballant».

Tortolero ha afirmat que, pel que fa als seus companys de la federació comarcal, «vaig fer arribar a finals de la setmana passada la notícia als companys més propers, i avui al matí ho hem dit a la resta, i tothom m'ha felicitat i han estat molt contents, tant per mi com pel fet que la delegada sigui algú de la comarca». També ha comentat que «demà he quedat amb la delegada Montse Barniol per poder fer el traspàs». «Ella m'ha traslladat per telèfon que vol comentar-me les demandes del territori i en quin punt es troben. Per tant, després d'aquesta reunió, ja sabrem quines demandes hi ha i també quina és la nostra aposta».

Des del 2016, quan Laura Vilagrà va substituir el berguedà Juli Gendrau al càrrec, la delegada a la Catalunya Central sempre ha sigut una dona: Vilagrà li va passar el relleu a la puig-regenca Alba Camps, després ho va ser l'osonenca Rosa Vestit i, quan Junts va sortir del govern, va ser nomenada Barniol. Ara, Tortolero seguirà la dinàmica.

Subscriu-te per seguir llegint