Sant Mateu de Bages comprarà el Casino de Valls de Torroella

L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages ultima els detalls per a comprar l’històric Casino de Valls de Torroella, un bar-restaurant que ha sigut el punt de trobada durant anys al nucli més poblat del municipi. Pràcticament, just després de la pandèmia va tancar i ara el consistori vol tornar a evitar que Valls es quedi sense cap bar. De fet, actualment, el nucli, de més de 300 habitants, només té una fleca, una farmàcia i una botiga de queviures i, en els mesos d’estiu, el bar de la piscina municipal. Encara no està definit ni quan es farà ni quin preu tindrà, però és molt probable que es pugui adquirir gràcies al PGI de la Diputació de Barcelona.

L’alcalde, el republicà Jordi Borràs, ha explicat a Regió7 que des del govern municipal tenen la voluntat d’adquirir el local. «Estem treballant-hi. És un bar que tota la vida havia servit com a punt de reunió de la gent del poble. Abans, quan no hi havia mòbils, la gent sabia que en una hora concreta es trobava amb els seus amics allà i anirien a sopar, o de festa». L’espai està situat al marge dret del Cardener, a la carretera de Cardona, just a l’alçada de la plaça de la Ferreria. Està, doncs, a tocar de la casa de la Vila, és a dir, l’espai que té l’Ajuntament a Valls de Torroella, malgrat que la seu oficial de l’Ajuntament és al nucli de Sant Mateu. També és proper a la parada del bus de Valls, l’únic nucli del municipi que té transport públic.

«És un edifici històric. La propietat hi ha invertit, però és un edifici que es va malmetent i que per nosaltres té un valor històric i patrimonial molt important, que volem mantenir», ha sentenciat Borràs. «Considerem que l’única manera que tenim de poder rehabilitar-lo i que tingui un ús real pel poble és poder-lo comprar en una primera fase, després rehabilitar-lo i que, al cap i a la fi, el Casino de Valls de Torroella torni a ser del poble», ha explicat. L’alcalde ha afegit que «durant l’hivern, sense cap bar, costa molt que hi hagi vida al poble». «Dona la casualitat que a Salo [uns 100 habitants] hi ha dos restaurants, a Castelltallat [uns 80] n’hi ha un altre, i a Sant Mateu [uns 110], un altre, i Valls de Torroella, que és el nucli més poblat [més de 300] no en té cap».

Valls de Torroella és un nucli format a finals del segle XIX i principis del XX de la Colònia Valls, una colònia tèxtil. Borràs explica que «tots els edificis del nucli de Valls de Torroella eren de la colònia i, quan va plegar, s'ho van vendre tot. La majoria d'edificis van ser cedits a l'Ajuntament, els pisos els van comprar particulars, i el Casino va quedar allà, com un bolet». Relata que «el teatre, que està enganxat al Casino, se’l va quedar l’Ajuntament, però el Casino no. Durant molts anys el tenia un privat, tenia una funció socialitzadora molt rellevant pel poble, els habitants tenen un molt bon records i anècdotes d’aquella època. Més tard s’ho va vendre i, aleshores, vam tenir durant molts anys la gent que porta el Casino de Súria, que el van portar molt bé i, a partir d’aquí, el negoci no ha acabat de funcionar, i ha estat més temps tancat que obert».

L’espai «és tot l’interior de fusta, com si fos un bar de l’oest, és molt bonic, i tenim ganes de recuperar-lo», segons relata Borràs. Segons va relatar, la intenció del consistori és licitar-ne la concessió i, eventualment, poder-hi fer algun acte, tot i que no és l’ús majoritari previst. La compra, assegura l’alcalde, respon a la intenció que el preu del lloguer sigui raonable i permeti que «mai estigui tancat».

