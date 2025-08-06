EL FUTUR SERÀ AIXÍ
Anna Fernández, hostessa de vol: "Cada dia que vaig a treballar accepto que puc morir"
Nascuda a Sant Joan de Vilatorrada, la jove va marxar amb 16 anys als Països Baixos i des de llavors no ha parat de viatjar
En el sector de l'aviació va iniciar-se amb Ryanair, però fa uns mesos va començar a treballar al servei VIP de KlasJet
L’Anna (Sant Joan de Vilatorrada, 2005) acaba de fer 20 anys i ja ha passat més hores en un avió que la majoria de les persones que llegiran aquestes línies. Després d’agafar experiència a Ryanair durant més d’un any, la jove va fer un «salt qualitatiu» fa prop de quatre mesos, quan va fitxar per la lituana KlasJet, més concretament en el servei VIP de l’aerolínia. «Volia canviar, necessitava conèixer món», diu convençuda.
Aquesta necessitat de voltar, però, ja li venia d’abans. La bagenca amb 16 anys va marxar als Països Baixos a treballar: «Has de tenir les ganes i l’empenta per fer-ho». En tornar de la seva aventura pel país de les tulipes, l’Anna va decidir formar-se com a hostessa de vol amb Ryanair. El curs el va fer a Polònia, però de seguida la van traslladar a Bratislava: «No em volien llogar un pis i vaig haver de passar 12 dies en un hostal a dues hores de l’aeroport. Va ser molt dur i intens», explica. La jove assegura que li encanta la seva feina i que té assumit que, tot i que l’avió és el mitjà de transport més segur, els accidents i l’error humà també existeixen: «Cada dia que vaig a treballar accepto que puc morir».
Malgrat que pot semblar un món luxós, la precarietat també hi és, sobretot als inicis. Durant el període de formació, els ingressos eren mínims i les despeses constants: «Has de pagar el lloguer, el menjar, el material que et demanen, tot suma. Sort que els meus pares em van ajudar, és impossible fer-ho sola si no vas amb força estalvis». Més enllà d’això, també va haver-se de fer autònoma a Eslovàquia, un tràmit complicat i costós: «Primer vaig haver de trobar una empresa que traduís el document d’antecedents a l’eslovac i després em vaig registrar a través d’una adreça virtual. Em vaig haver d’espavilar», detalla.
Tot i les dificultats, l’Anna va trobar en la feina allò que buscava: l’espontaneïtat i estímuls diaris. A KlasJet canvia constantment de destinacions i coneix món. Inicialment, però, la santjoanenca va fer l’entrevista per entrar al servei ACMI de la companyia, on treballen a demanda d’altres aerolínies: «Em van rebutjar i al cap d’uns dies em va dir que em volien pel VIP». Aquesta notícia la va impactar perquè es tracta d’un servei on es busquen perfils molt concrets: «No m’ho creia, em vaig posar molt contenta».
Després d’haver viscut en els darrers quatre anys als Països Baixos, Polònia, Eslovàquia, Lituània i Romania, la jove també s’ha adonat que com a casa, enlloc: «He trobat molt a faltar la família i Catalunya, sobretot a l’hivern», confessa. Malgrat la llunyania, amb el canvi de companyia gaudeix d’un horari més agraït: treballa 20 dies seguits i en descansa 10. La jove defineix el seu període festiu com a uns «dies d’or on estic a casa, puc dormir al meu llit, menjar calent i veure la família i els amics». De cara al futur, l’Anna es visualitza treballant en el sector i, qui sap, potser com a instructora.
