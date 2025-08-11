La calor toca sostre a les comarques centrals i deixa les màximes de l’any al Pirineu
Aquest dilluns s’ha arribat als 40 graus a la Seu d'Urgell i a més de 38 a la majoria d’observatoris del Bages.
A Manresa, el registre més alt d’aquest episodi van ser els 38,2 graus de diumenge, lleugerament per sota dels valors del juny
Després d’un juliol suau, la calor s’ha tornat a instal·lar aquesta segona setmana d’agost a les comarques centrals amb valors de fins a 40 graus, o gairebé, entre aquest diumenge i dilluns, en què els pronòstics indiquen que s’hauria tocat sostre. En aquesta ocasió, el Pirineu, i sobretot el lleidatà, és on s’ha notat més l’onada de calor, amb les màximes de tot l’estiu a la majoria d’observatoris, com la Seu d’Urgell, on el termòmetre s’ha enfilat excepcionalment fins als 40. Fora d’aquest àmbit, la calor també ha estat intensa, si bé no s’han assolit els nivells extraordinaris de final de juny, però s’hi ha arribat molt a prop. A Manresa, la màxima d’aquest episodi de calor es va registrar diumenge, amb 38,2 graus, una dècima menys que la d’aquest estiu (38,3 graus el 29 de juny). Avui dilluns, el termòmetre s’ha quedat als 37,8.
Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, l'Aemet i el Meteoclimàtic, les temperatures d’aquests dos darrers dies s’han enfilat per sobre dels 37 graus, i dels 38 en alguns casos, en el conjunt del Bages, l’Anoia, i el sud del Berguedà, del Solsonès i de l’Alt Urgell. Destaquen els 38,7 graus d’Oliana (en aquest cas dissabte); els 38,3 i els 38,2 d’aquest dilluns a Cardona i Artés, respectivament; o els 38,1 que hi va haver diumenge a Sant Salvador de Guardiola. A Olesa encara ha fet més calor. Diumenge es van assolir els 39 graus, i aquest dilluns els 38,6, gairebé igualant el rècord de l’estiu (39,1 graus el 30 de juny).
La calor es dispara al Pirineu
No sol passar, però on més s’han disparat les temperatures en aquesta onada de calor és al Pirineu i zones pròximes. A banda dels 40 graus d’aquest dilluns a la Seu d’Urgell, també hi ha hagut valors excepcionals en altres poblacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya que han marcat el rècord d’aquest i altres estius. A Das el termòmetre s’ha enfilat fins als 35,7 graus, a Guardiola de Berguedà s’ha arribat als 35,1, al Santuari de Queralt als 34,8, i a Puigcerdà als 32,8 tant diumenge com dilluns. També s’ha assolit el rècord de l’estiu a Port del Comte, amb dos dies consecutius amb màximes de 22 graus. I a Moià, en aquest cas amb els 34,6 graus de diumenge.
Nits tropicals i tòrrides
Si les màximes estan sent altes, les mínimes també, especialment les d’aquesta darrera matinada, que ha estat tòrrida en punts insospitats com el Santuari de Queralt, on no s’ha baixat dels 25,9 graus. També ho ha estat a Olesa (25,1), mentre que a bona part de la resta d’observatoris de les comarques centrals, la nit ha estat tropical. Manresa ja acumula dues nits consecutives per sobre dels 20 graus.
Mitjanes prop de 6 graus per sobre
Màximes i mínimes altes, han fet disparar la temperatura mitjana, que tant diumenge com aquest dilluns, a la capital del Bages se situava gairebé als 30 graus, i això són més de 5 graus per sobre del que és habitual (24,1). Les màximes han estat aquests dos dies més de 6 graus superiors a l’habitual per l’època, i les mínimes al voltant dels 3 graus.
Tanmateix, a Manresa el termòmetre ha quedat lluny, com a mínim fins ara, dels valors extrems registrats a l’agost. Segons dades de la Casa de la Culla, destaquen els 42,5 graus a què es va arribar el 1987, els 40,9 del 2021, o els 39,6 del 2017 i del 2019. Ara bé, fora de la regió central l’onada de calor ha deixat registres excepcionals. Ahir, a Vinebre (a la Ribera d’Ebre) el mercuri s’enfilava als 43,8 graus.
Es manté en Alerta el pla PROCICAT
Tot i que l'onada de calor sembla que ha de remetre, Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor molt intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del país i que es pot allargar fins aquest dimarts al vespre.
Per a aquest dimarts, i també seguint la previsió del Meteocat, s’acostarà una massa d’aire més fresc que farà que comenci a baixar una mica la temperatura arreu del país. Així, es preveu calor intensa al Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell, des del migdia i fins al vespre, i no tant a la resta.
Pel que fa a les precipitacions, s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu, mentre que al final de la tarda també n'arribaran a punts de Ponent i de la Catalunya Central. Seran d'intensitat entre feble i moderada, localment acompanyats de tempesta.
