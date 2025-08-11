Sant Fruitós convoca un concurs per promoure l'embelliment de balcons
Embalcona’t entre flors és una iniciativa que tindrà lloc de l'11 al 30 de setembre.
Redacció
En el marc de la celebració anual de la Gala de Viles Florides 2025, que enguany tindrà lloc a Sant Fruitós de Bages i aplegarà més de 300 municipis de Catalunya i Andorra, l’Ajuntament impulsa el concurs Embalcona’t entre flors, una iniciativa que vol fer que tots els carrers del municipi llueixin amb flors i plantes naturals.
És el primer cop que la gala se celebra a la Catalunya Central, un fet que suposa una fita destacada per al territori.
El concurs convida la ciutadania a decorar els seus balcons, finestres o façanes amb flors naturals de temporada, creant una experiència visual que reflecteixi els valors del moviment Viles Florides i de l’Agenda 2030.
Les inscripcions per a participar-hi es poden formalitzar del 14 d’agost al 10 de setembre de 2025 presencialment a l’Ajuntament, o a Àrea de Promoció Econòmica ubicada al Nexe Espai de Cultura. En el moment de realitzar la inscripció es facilitarà un cartell identificatiu que caldrà col·locar al mateix balcó.
A partir de l’11 de setembre un jurat qualificador visitarà totes les ubicacions on valorarà aspectes com l’ús de flor natural, l’harmonia, el color, la creativitat, el disseny, la varietat d’espècies, entre d’altres, per establir un veredicte.
Les tres propostes guanyadores tindran diferents premis. Flor de primavera (1r premi), rebrà un paquet turístic Sant Fruitós Gourmet i Modernista; flor d’estiu (2n premi), un àpat per a dues persones a Can Ladis; i flor de tardor (3r premi), 4 entrades per al cicle de teatre de Sant Fruitós
Tots els participants rebran un diploma de reconeixement. Fonts municipals destaquen que amb aquesta iniciativa es vol «mostrar un municipi viu, participatiu i respectuós amb l’entorn natural, coincidint amb un esdeveniment d’abast nacional com és la Gala de Viles Florides».
