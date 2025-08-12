Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
L'argentí ha visitat dues vegades el mateix establiment durant els seus entrenaments pel parc de Sant Llorenç del Munt i Obac
Com si es tractés d'una parada en boxes, el pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto ha trobat a Talamanca un lloc on recompondre's de manera exprés durant les seves rutes ciclistes pel Bages. L'esportista de l'equip d'Alpine ha passat aquesta setmana dues vegades pel restaurant Cal Ros durant dues jornades amb bicicleta pel parc de Sant Llorenç del Munt i Obac. La visita d'aquest dimarts ha estat documentada pel mateix pilot a Instagram, però també hi va ser la setmana passada, segons ha confirmat un dels cambrers de l'establiment, Christian Beltran. "És un client molt humil i discret, ve sol i s'hi està molt poca estona", ha revelat.
Si bé aquest dilluns el pilot va vistar Moià coincidint amb la celebració de la Cabra d'Or, aquest dimarts ha mostrat a Instagram el seu passeig amb bici pel que sembla la BV-1221, que creua pel mig del parc natural de Sant Llorenç del Munt pel Coll d'Estenalles i la seva parada al restaurant Cal Ros de Talamanca. Tot i estar submergit en un entorn bucòlic, el pilot ha patit les conseqüències de la calorada i ha acabat buscant un lloc on recuperar-se després de l'esforç. "Podria refrescar una mica", ha dit en un vídeo on mostrava els pràcticament 39 graus que la pantalla de la seva bicicleta marcaven. Per refrescar-se, segons ell mateix ha ensenyat als seus seguidors, s'ha aturat al restaurant Cal Ros (antiga fonda Cal Ros) de Talamanca. Però no era la primera vegada que hi anava.
"És molt discret"
L'argentí ha passat completament desapercebut en aquest restaurant de menjar mediterrani casolà situat al cor de Talamanca. Tant, que ni els mateixos treballadors l'han reconegut. "Quan m'han enviat la publicació i he vist el seu perfil m'he adonat de qui era. Jo el vaig atendre personalment dijous i avui ha tornat a venir", comenta Beltran. "Les dues vegades ha vingut aprofitant que feia ciclisme per la zona. Anava completament equipat", recorda. S'ha mimetitzat amb l'ambient, ha estat un ciclista més en una zona plena d'aficionats a aquest esport. "És molt discret, s'asseu a la terrassa i no es treu ni el casc ni les ulleres de sol", afirma.
És home de costums. Com a mínim, això indica el que demana. "Les dues vegades ha demanat una Coca-cola i aigua. No ha menjat res", diu el cambrer. Suficient per recarregar forces. Les dues parades al restaurant han estat exprés. "No s'hi està molt més d'un quart d'hora. Demana, paga, es pren les begudes a la terrassa i marxa de pressa, explica Beltran Per tant, el pilot no ha tastat, com a mínim de moment, la carta de l'establiment, que destaca per oferir producte de proximitat. Colapinto és dels qui paga amb targeta de crèdit. En ser preguntat per la seva generositat a l'hora de deixar propina, Beltran afirma que "no s'hi va fixar".
Uns dies per Catalunya
La pausa estival del campionat de Fórmula 1 ha permès a Colapinto gaudir de temps d’oci a Catalunya. El pilot també va aprofitar el seu pas per Catalunya per visitar Moià durant la celebració de la Cabra d'Or aquest dilluns. L'argentí va sopar en una pizzeria del municipi acompanyat d'un nombrós grup de persones.
Abans de la seva visita al Moianès, el pilot argentí va passar una jornada distesa a Barcelona, on va compartir moments amb amics i es va deixar veure en un divertit partit de pàdel. Colapinto es va reunir amb el productor musical Bizarrap i el jugador de pàdel Fernando Belasteguín en un centre esportiu de la ciutat. Aquest mateix dilluns, Belasteguín va publicar a Instagram una imatge on se’l veu jugant a pàdel amb el pilot, mostrant la bona sintonia entre ells.
El retorn oficial de Colapinto a les pistes està previst entre els dies 29 i 31 d’agost, amb el Gran Premi dels Països Baixos que es disputarà al circuit de Zandvoort.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià