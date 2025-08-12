La Festa de la Verema torna a Sant Fruitós amb una matinal d'activitats familiars
La segona edició del certamen se celebrarà el dissabte 6 de setembre a la plaça de l’Era de Cal Vallbona
Redacció
Sant Fruitós de Bages tornarà a celebrar la seva Festa de la Verema el pròxim dissabte 6 de setembre, per segon any consecutiu, amb una matinal plena d’activitats per a tots els públics a l’Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
L’esdeveniment començarà a partir de les 10 del matí amb un joc d’enigmes per descobrir el regal de la festa. A partir de 2/4 d’11 del matí, el Celler Mond Obert, de la DO Pla de Bages, guiarà els assistents en una xafada de raïm, del qual s’obtindrà el most que els participants podran emportar-se a casa. A continuació, la contacontes Clara Gavaldà narrarà “Contes d’aixafar raïm”, i la matinal finalitzarà amb un taller de corrandes a càrrec de Christian Simello.
Totes les activitats són gratuïtes. Per participar al taller de corrandes és recomanable inscriure’s prèviament, per a una millor organització, a https://docs.google.com/forms/d/1vKLqnyrPCqEQkeLMfpFGKeslChVO4MPfTMos4-kMNuU/edit
Durant tot el matí, els assistents podran degustar vins del Celler Mond Obert de la DO Pla de Bages.
