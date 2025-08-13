Ampli desplegament policial a Sant Joan per desocupar un pis insalubre
L'immoble, que forma part d'un bloc amb dos pisos ocupats, genera malestar veïnal per la brutícia i les males olors
Un ampli dispositiu policial s’ha desplegat aquest dimecres a Sant Joan de Vilatorrada per donar compliment a una ordre judicial de desallotjament d’un habitatge ocupat al número 4 del carrer Sant Joan. L’immoble forma part d’un bloc de tres plantes, amb dos pisos ocupats, que ha estat motiu de queixes per part dels veïns i comerciants de la zona per la brutícia, les males olors i les condicions d'insalubritat. De fet, l'Ajuntament va haver d'actuar per netejar el garatge de l'edifici per les condicions higièniques deficients en què es trobava.
El desallotjament del pis (propietat de la Sareb) l'ha sol·licitat l'Ajuntament i s'ha dut a terme aquest matí mentre un ampli desplegament de la Policia Local de Sant Joan amb el suport dels Mossos tallava el carrer. L'alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, ha explicat que, tot i que al principi la parella que hi vivia ha oposat resistència, finalment el desallotjament s'ha dut a terme amb mediació per part de Serveis Socials. La regidora de Benestar Social, Laura Trench, ha remarcat que en tot moment s'ha procurat pel benestar de la família i per la seva reubicació en un domicili del seu entorn familiar. Trench remarca que es tracta d'una família "en situació de vulnerabilitat" i que l'Ajuntament ha fet seguiment des del primer moment.
Malestar entre els veïns de l'entorn del bloc ocupat
Feia cinc anys que la parella vivia a la part baixa d'un bloc ocupat que en els últims temps ha generat malestar veïnal. "És una situació insostenible. Cada dos per tres ha de venir la policia", lamenta un dels residents que viu a l'edifici del costat. De fet, els problemes de convivència afecten principalment els veïns que viuen als blocs adjacents i que connecten amb l'immoble ocupat pel pati posterior. "Estem cansats de sentir discussions i que ens arribi la mala olor de coses que cremen al pati", denuncia una altra de les veïnes que afegeix que també ha detectat la presència d'ocells criats en condicions inadequades.
Consultats per aquest diari, dos dels residents que viuen en un dels habitatges de l'edifici ocupat lamenten el desallotjament de la parella, a qui asseguren que han estat ajudant a treure les seves pertinences de casa. Sobre si viuen en una situació irregular al pis o les condicions insalubres de l'immoble, no han fet declaracions.
Tot i que l'ordre de desallotjament s'ha fet efectiva, alguns veïns consideren que els problemes d'insalubritat persistiran mentre una part del bloc continuï ocupada. En aquest sentit, Solernou confirma que també s’està tramitant una ordre de desallotjament per un altre pis de l’edifici.
L'alcalde considera que Sant Joan de Vilatorrada no és un municipi amb un alt índex d’ocupacions, "bàsicament perquè hi ha manca d'habitatge disponible". Tot i això, subratlla que el consistori manté el compromís d’actuar davant els casos que generen conflictes o afecten la convivència i la salubritat.
