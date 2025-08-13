Analitzaran l’impacte de la sequera en els peixos del Cardener i el Llobregat
Serà una de les conques estudiades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb sis punts de control i seguiment, d’un total de 27 a tota la xarxa fluvial
Quina és la situació de les comunitats de peixos dels rius de les conques internes de després del llarg episodi de sequera que es va viure Catalunya? L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) buscarà donar resposta a aquesta pregunta amb controls i mesuraments a 27 punts de la xarxa hidràulica, que inclourà sis trams dels Llobregat i el Cardener entre el Bages, el Berguedà i el Solsonès. Continuarà l’anàlisi de l’efecte de la sequera sobre les comunitats de peixos a partir de controls en diversos trams de riu de les conques internes.
Els mostrejos es duran a terme en aquesta gairebé trentena d’estacions que formen part de la xarxa de vigilància de la sequera, donant continuïtat a la intensificació del control que ja es va dur a terme durant aquell període, i tenen l’objectiu d’aprofundir en la valoració dels seus efectes sobre l’ecosistema, i del grau de recuperació un cop assolides les condicions hidrològiques habituals.
Per fer-ho, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret ara a licitació un contracte pel seguiment, amb un pressupost superior als 79.000 euros.
S’analitzaran les espècies de peixos presents, les densitats així com la mida i les edats dels exemplars. També es durà a terme la caracterització dels hàbitats i el mesurament de diferents paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l’oxigen.
Els treballs, un cop adjudicats, es duran a terme durant un any, amb la possibilitat de prorrogar el contracte un any més, i permetran comprovar els efectes de la sequera en la vida piscícola dels principals rius de les conques internes i el seu grau de recuperació.
Els controls estan programats a les conques del Llobregat (que inclou el Cardener), Francolí, la Tordera, el Ter, el Fluvià i la Muga, però es podran complementar en fins a 30 punts addicionals en altres indrets i altres conques com el Besòs, el Foix o el Gaià.
En concret, a l’àrea central es faran mesuraments al Llobregat des de la Colònia Rosal fins a l'estació depuradora de Balsareny; a la riera de Merlès des de la confluència del torrent de Regatell fins al Llobregat; al Cardener des de la presa de Sant Ponç fins a la depuradora de Cardona; a la conca de l'Aigua d'Ora; al Llobregat des de la confluència del Cardener fins a la depuradora de Monistrol de Montserrat, i des d’aquest punt fins a la d'Abrera
La xarxa de sequera
El Pla de Sequera preveu una sèrie de controls a medi arran d’episodis de sequera intensos. La xarxa de seguiment de sequera a les conques internes consta de 27 estacions. Aquestes també formen part de la xarxa de vigilància, i en elles ja s’hi efectuen controls biològics d’acord amb les freqüències establertes al Programa de Seguiment i Control (PSiC).
Tanmateix, davant l’escassetat d’aigua, així com després del retorn a condicions hidrològiques normals, és convenient incrementar els mostrejos de les comunitats aquàtiques per poder valorar la possible afectació i la recuperació posterior.
