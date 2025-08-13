Castelltallat allarga l’observació de Perseids fins dilluns per la forta demanda

En total, es aran 40 sessions distribuïdes en vuit jornades, respecte les cinc previstes inicialment

Assistents a l’observació de Perseids, aquest dimarts a la nit a Castelltallat

Assistents a l’observació de Perseids, aquest dimarts a la nit a Castelltallat / Dabi Casas

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Mateu de Bages

L’Observatori Astronòmic de Castelltallat mantindrà obertes fins dilluns les sessions per veure els Perseids, la tradicional pluja d’estels coneguda popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç, que aquests dies es troba en la seva màxima esplendor. La demanda creixent que hi ha any rere any s’ha disparat en aquesta edició, beneficiada per l’absència de nuvolositat, i això ha impulsat l’organització a ampliar el nombre de nits d’observació previstos.

Enguany s’havien programat cinc jornades, les nits del 12 al 16 d’agost, que és quan els Perseids tenen la seva màxima visibilitat (sobretot el dia 12), però finalment també es podran observar diumenge i dilluns (els dies 17 i 18). De fet, la demanda ja va fer avançar un dia el programa, i enguany la pluja d’estels ja es va poder veure també el dia 11.

Es fan cinc sessions per jornada amb grups de 25 persones cadascuna, en què es fa una xerrada introductòria i una observació de planetes amb telescopi abans d’anar a les zones habilitades per veure els Perseids.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents