Castelltallat allarga l’observació de Perseids fins dilluns per la forta demanda
En total, es aran 40 sessions distribuïdes en vuit jornades, respecte les cinc previstes inicialment
L’Observatori Astronòmic de Castelltallat mantindrà obertes fins dilluns les sessions per veure els Perseids, la tradicional pluja d’estels coneguda popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç, que aquests dies es troba en la seva màxima esplendor. La demanda creixent que hi ha any rere any s’ha disparat en aquesta edició, beneficiada per l’absència de nuvolositat, i això ha impulsat l’organització a ampliar el nombre de nits d’observació previstos.
Enguany s’havien programat cinc jornades, les nits del 12 al 16 d’agost, que és quan els Perseids tenen la seva màxima visibilitat (sobretot el dia 12), però finalment també es podran observar diumenge i dilluns (els dies 17 i 18). De fet, la demanda ja va fer avançar un dia el programa, i enguany la pluja d’estels ja es va poder veure també el dia 11.
Es fan cinc sessions per jornada amb grups de 25 persones cadascuna, en què es fa una xerrada introductòria i una observació de planetes amb telescopi abans d’anar a les zones habilitades per veure els Perseids.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià