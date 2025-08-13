L'exèrcit català torna a guanyar a Talamanca
Malgrat la forta calor, prop d'un centenar de persones i quinze Miquelets commemoren la gesta de les tropes del Marquès de Poal
Prop d'un centenar de persones han commemorat la Batalla de Talamanca, l'última victòria de l'exèrcit català a la guerra de Successió. L'acte que, com és tradicional, s'ha celebrat a l'espai on hi ha el memorial de la batalla, ha comptat amb la presència de quinze Miquelets, tot i que enguany, no hi ha hagut cavalls, com sí que havia passat en edicions anteriors. La jornada, que forma part dels actes de la festa major del municipi, recorda la confrontació del 13 d'agost de 1714, entre l'exèrcit català comandat pel Marquès de Poal, que va vèncer al regiment borbònic del Comte de Montemar.
Els actes han començat de bon matí, quan els Miquelets de Catalunya han obert el campament, que des de l'any passat torna a ser a l'era del castell. Durant el matí, s'han fet diverses activitats, explicacions històriques i rondes pel poble. Al migdia s'ha interpretat una escaramussa. Ja ben entrada la tarda, i malgrat la forta calor, s'ha reobert el campament pels curiosos que volguessin saber com eren els vestiments i les armes de l'època. A les sis, s'ha fet una instrucció a la plaça de l'Església, on s'ha fet una explicació dels tipus de soldats presents a la batalla i una salva d'exhibició.
Com és tradició, s'ha fet la marxa des de la plaça fins al memorial amb les autoritats al capdavant i els Miquelets en formació. A l'acte, malgrat haver-hi menys gent que l'any passat, quan la commemoració va quedar opacada per la presència d'Oriol Junqueras, l'espai ha quedat bastant ple. L'alcalde de Talamanca, Salvador Mañé, ha conduït l'acte i ha agraït la presència institucional. La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha afirmat que «som aquí per recordar amb orgull i respecte els homes i les dones que van lluitar amb valentia per defensar els nostres drets i llibertats», i ha remarcat que «des del Consell Comarcal, volem subratllar la importància de preservar aquesta memòria històrica. Però no únicament des d'una mirada cap al passat, sinó com una eina potent per a construir un futur millor».
L'historiador Francesc Serra ha volgut tenir un reconeixement cap a Gustau Erill, mort el passat mes de desembre i que, juntament amb Serra, van ser els que van liderar la investigació que va permetre descobrir l'existència de la batalla de Talamanca. «Segurament ell avui també seria aquí». També ha fet diversos apunts històrics sobre la investigació que van fer i sobre el moment històric en què es va produir la batalla. Ha recordat que l'any passat es va celebrar l'any Desvalls, i ha explicat que enguany fa 300 anys de la Pau de Viena, el primer armistici de la història i que va permetre a molts exiliats catalans retornar cap a casa, i que, malgrat que la Generalitat el va marcar com a fet a commemorar aquest any, «només he vist que es va fer un petit acte a Viena on hi havia una vintena de persones», ha lamentat. «Penso que és un esdeveniment prou important de la història, i enguany en fa 300 anys», ha explicat. També ha subratllat la importància de la victòria a Talamanca, ja que l'exèrcit de l'interior de Catalunya intentava alliberar pressió del setge de Barcelona. «La batalla de Talamanca es va produir al mateix temps que la del baluard de Santa Clara de Barcelona, fet que ens diu com de molt important va ser el que va passar aquí», ha assegurat.
Un cop acabats els parlaments, s'han fet les salves d'honor, la hissada de la senyera amb el Cant dels Segadors, i les ofrenes florals de les autoritats, partits polítics i associacions.
