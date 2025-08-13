Montserrat commemora els 25 anys de la presa de possessió de l’exabat Josep Maria Soler
Va estar 21 anys al capdavant de la comunitat, en una trajectòria marcada pels aiguats del 2000, la posterior modernització del santuari, l’estrena del cremallera, el mil·lenari, la Covid i algun cas d'abusos
El Monestir de Montserrat ha celebrat aquest dimecres els 25 anys de la benedicció abacial de l’abat Josep Maria Soler i Canals, que va tenir lloc el 13 d’agost de l’any 2000, en substitució en aquell moment de Sebastià Bardolet. Soler ha presidit la missa conventual, que ha congregat tots els membres de la comunitat en el que ha estat un ofici especial.
Nascut a Santa Eugènia de Ter (1946), Soler va entrar a l’abadia de Montserrat fa 55 anys, el 1970, i cinc anys més tard va fer la professió solemne. Posteriorment, el 1981 va ser ordenat sacerdot, mentre assolia la llicenciatura en teologia sacramentària al Pontifici Ateneu de Sant Anselm de Roma. A Montserrat, abans de la seva elecció abacial, havia exercit com a mestre de novicis i prefecte de júniors, així com a professor a l'Escola Filosòfica i Teològica de l'abadia, institució que va dirigir com a prefecte durant set anys.
A més de la seva missió com a abat de Montserrat, des del 1996 fins al 2024 ha estat també el Visitador de la Província Hispànica de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa. D’acord amb les constitucions de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa, l’any 2021, a l’edat de 75 anys, va renunciar al càrrec després de més de dues dècades al capdavant de l’Abadia de Montserrat i va ser rellevat per l’actual abat, Manel Gasch i Hurios.
Un inici amb gran trasbals
Soler va ser escollit pels monjos de la comunitat i proclamat oficialment el 16 de maig del 2000. Quan encara no havia passat un mes, el 10 de juny d’aquell any, van tenir lloc els tràgics aiguats que van assolar especialment l’àrea sud del Bages i del nord del Baix Llobregat, l’enclavament de la muntanya.
En el cas de Montserrat, una pluja desfermada en poques hores de matinada va convertir el torrent de Santa Maria –que davalla des del capdamunt del massís fins a desembocar al Llobregat passant pel bell mig de l’àrea del santuari– en un riu efímer, però desfermat que va arrossegar desenes de vehicles que hi havia aparcats, convertint-los en ferralla; va inundar i arrasar els espais de botigues, restauració i serveis; i va convertir tot l’entorn del monestir en un mar de tones de còdols i fang.
La comunitat, amb l’abat debutant al capdavant, va haver de començar un procés de reconstrucció. Ara bé, en el cas de Montserrat, de la desgràcia se’n va fer una oportunitat, perquè la reconstrucció va esdevenir una modernització de l’entorn del santuari. De fet, Josep Maria Soler ho afirmava en la mateixa entrevista publicada per aquest diari el 13 d’agost del 2010 quan se li recordava la coincidència de la seva estrena en el càrrec amb el diluvi destructor: «Ho vam aprofitar per decidir si allò malmès s’havia de restaurar tal com era o amb projectes nous, i d’aquí van sortir les botigues actuals i l’espai audiovisual, entre altres. Al cap de deu anys puc dir que el resultat ha estat positiu», reflexionava una dècada després.
Reconstrucció
Efectivament, aquells aiguats van suposar una palanca de llançament per a la modernització de l’entorn del santuari, que a més va coincidir amb dos fets que ja s’estaven promovent i que cavalcaven en la mateixa direcció. D’una banda, la creació de la Fundació Montserrat 2025, nascuda precisament per recaptar fons per a la progressiva restauració del santuari de cara a la celebració del seu mil·lenari. De l’altra, que en aquell moment ja s’estaven iniciant les obres del nou Cremallera, un altre atractiu per al rellançament del santuari. Soler quedarà per a la història gràfica com l’abat que va rebre i beneir, l’11 de juny del 2003, el nou tren que connecta el santuari amb Monistrol, en la que va ser una de les últimes grans inauguracions que es va reservar el president Jordi Pujol.
De l’eclosió a la covid
Amb totes aquestes peces encaixades, el període de Josep Maria Soler va coincidir amb l’etapa de clar creixement com a pol turístic, la gran font d’ingressos de Montserrat, amb un augment constant que va dur a superar els 2,5 milions de visitants el 2016, i els 2,7 el 2017 i 2019. Aquell creixement exponencial de visitants que va situar en 2,7 milions el nombre de turistes el 2019 va quedar tallat de soca-rel el 2020 i el seu darrer any, el 2021, per una causa per tots coneguda, la pandèmia mundial de la covid-19. Soler presentava la renúncia al seu abadiat (perquè havia complert 75 anys) en un nou període de reconstrucció (o de recuperació), després d’un any i mig en què la caiguda de visitants s’havia situat al voltant del 80% respecte al 2019, la qual cosa va posar la gestió del santuari en una situació molt complicada, ja que va quedar encongida la que és la gran font d’ingressos.
La llosa dels abusos
Però, segurament, el pitjor any de l’abadiat de Josep Maria Soler va ser el 2019, quan van sortir a la llum antics casos d’abusos sexuals per part de membres de la comunitat benedictina. El gener d’aquell any, un antic membre del grup d’escoltes catòlics del monestir de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, denunciava que l’abadia havia encobert durant 20 anys els abusos que va patir d’un monjo el 1998, mentre que des de la comunitat benedictina s’assegurava que sempre se li va donar suport. Hurtado va desvelar que es tractava del germà Andreu Soler, que va fundar el moviment escolta de l’abadia i que en va ser el seu responsable durant 40 anys. En aquell moment, el monestir de Montserrat va explicar en un comunicat que, malgrat que el pare Andreu Soler sempre va negar els fets denunciats per Hurtado, «com a mesura preventiva» l’abat Josep Maria Soler havia apartat el monjo denunciat (quan se’n va tenir coneixement) de tota activitat pastoral i de contacte amb els joves.
L’any 2000 el pare Andreu Soler va ser traslladat al monestir del Miracle i hi va morir el 2008. A partir del moment que, a principi del 2019, Hurtado va portar la seva denúncia a la llum pública, la comunitat va crear una comissió per investigar aquest i altres possibles casos. Una comissió que va fer públic el seu informe el setembre d’aquell any i que concloïa que el monjo Andreu Soler va ser un «depredador sexual i un pederasta» per diversos abusos que hauria comès entre el 1972 i el 1999 mentre era responsable de l’agrupament escolta Nois de Servei. Després de les investigacions fetes, el mateix informe posava al descobert un altre paquet d’abusos, en aquest cas a dos antics escolans, per part d’un monjo que estava fora del monestir des del 1980. Des que es va constituir la comissió, el germà Andreu M. Soler va ser denunciat per 12 persones.
L’abat Josep Maria Soler va demanar perdó a les víctimes en sengles homilies, una just després que Hurtado fes públic el seu cas, i l’altra després que la comunitat expliqués el contingut de l’informe de la comissió.
