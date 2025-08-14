El Centre Excursionista Comarca de Bages recorre la Cova Urbana de Tarragona

Expedició

El CECB recorre la Cova Urbana de Tarragona / CECB

La secció d’espeleologia del Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) va recórrer recentment la Cova Urbana de Tarragona, un seguit de galeries, pous i llacs al subsòl de la ciutat de Tarragona. Va ser redescoberta el novembre del 1996 en unes obres per a la construcció d’un edifici.

