Expedició
El Centre Excursionista Comarca de Bages recorre la Cova Urbana de Tarragona
Redacció
Tarragona
La secció d’espeleologia del Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) va recórrer recentment la Cova Urbana de Tarragona, un seguit de galeries, pous i llacs al subsòl de la ciutat de Tarragona. Va ser redescoberta el novembre del 1996 en unes obres per a la construcció d’un edifici.
