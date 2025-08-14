Crema completament una furgoneta a la C-25, a Rajadell
El conductor del vehicle ha sortit il·lès de l'incident
Una furgoneta ha cremat completament a la C-25 després de patir una avaria mecànica, segons han informat els Bombers. L'incident, que no ha deixat danys personals, ha tingut lloc al quilòmetre 128 de la carretera, a l'altura de Rajadell.
L'avís s'ha rebut a les 16.52h de la tarda i fins al lloc s'ha activat una dotació dels Bombers, que ha treballat per extingir el foc. L'incendi s'ha extingit poca estona després que els Bombers arribessin al lloc, però el vehicle ha quedat completament calcinat. Sortosament, el conductor ha sortit il·lès. Trànsit ha informat que l'incident no ha generat retencions a la carretera.
