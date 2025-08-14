Els Bombers treballen per apagar un foc en unes canyes agrícoles a Santpedor
L'incendi s'ha declarat en una zona propera a la carretera BV-4511
Els Bombers treballen per apagar un foc de marges agrícoles a prop de la carretera BV-4511, a Santepdor. L'incendi s'ha originat a la vora d'una torre elèctrica per causes que s'investiguen i ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers.
Segons informa el cos d'emergències, l'incendi afecta una línia d'uns trenta metres i el risc de propagació és baix. Fins al moment, l'incendi a cremat uns 300 metres quadrats.
