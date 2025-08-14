Les màfies simulen que víctimes d'explotació sexual al Bages són estudiants

Les organitzacions matriculen les noies en acadèmies i centres privats perquè així puguin regularitzar la seva situació a l'Estat

Malgrat la pressió policial, les màfies segueixen explotant moltes dones

Malgrat la pressió policial, les màfies segueixen explotant moltes dones / EFE/Ulises Rodríguez

La pressió policial sobre les màfies d'explotació sexual està obligant les organitzacions delictives a buscar solucions per dissipar sospites i ocultar la seva activitat il·legal rere una façana de normalitat. Moltes de les pràctiques que ja són habituals a grans capitals com Barcelona s'estan escampant per la resta del país i ja han arribat al Bages.

Així, els clans estan matriculant les seves víctimes en acadèmies d'idiomes i centres privats dedicats a disciplines diverses -màrqueting, comunicació, relacions internacionals...- amb l'esperança que la condició d'estudiants els faciliti els tràmits per regularitzar la seva situació legal a l'Estat espanyol.

Les noies en qüestió no arriben a trepitjar l'aula, però, segons indica un agent de la Policia Nacional, això no preocupa les institucions a les quals s'han inscrit. "Mentre paguin les quotes, no hi ha problema", afegeix amb sarcasme. La coordinadora d'un d'aquests programes acadèmics, que no vol revelar la seva identitat "per auto-protecció", corrobora aquest extrem.

Les xarxes es prenen tantes molèsties perquè cada vegada els costa més exercir "un control sòlid" sobre les damnificades, habitualment retingudes en pisos i locals com el desmantellat aquest estiu a Manresa, explica l'assistent social Tere López. "Van començar les bandes xineses, les menys escrupoloses, i en l'actualitat les imiten totes les altres", revela.

"Els clans xinesos no s'aprofiten únicament de les seves compatriotes, ignorants, culturalment sotmeses i ansioses per fugir del règim, sinó que també capten amb enganys súbdites d'altres països del continent, com vietnamites o tailandeses", assenyala López.

Els negocis de massatges o manicura i pedicura que encobreixen l'explotació sexual criden molt més l'atenció en ciutats de les dimensions de Manresa que a l'àrea metropolitana barcelonina. "Sigui com sigui, les necessitats dels clients són les mateixes a tot arreu, per això l'estratègia es va reproduint", matisa l'agent nacional.

La professora introdueix altres elements: "Suposo que, a aquestes dones, els cal tenir alguna expectativa vital -estudis, papers...-, encara que, en el fons, sospitin des del principi que tot és mentida. Conec casos d'intents de suïcidi per part d'algunes noies. Ensurts com aquests preocupen els capos".

Al Bages, subratlla el policia, predominen les dones de l'Amèrica Llatina, la qual cosa dificulta que, com a alumnes, hagin d'aprendre castellà. Per aquesta raó, les xarxes han del buscar alternatives. "El comerç internacional o el màrqueting són algunes de les opcions més freqüents", conclou l'agent.

