Sant Fruitós intensifica la vigilància en un bloc ocupat molt conflictiu del carrer Padró
L'Ajuntament informa que ha iniciat les gestions amb la propietat de l’immoble, una entitat bancària, per agilitzar la denúncia
L'Ajuntament de Sant Fruitós informa que davant les darreres incidències detectades en un habitatge ocupat del carrer Padró s'ha intensificat la vigilància a la zona. "Hi ha un problema de convivència veïnal per l’activitat delinqüencial que generen al seu entorn i pels crits, els sorolls i les baralles constants", explica l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, que afegeix que la Policia Local hi ha hagut d'intervenir diverses vegades les darreres setmanes i hi ha queixes per part dels veïns de la zona.
Batanés explica que s’ha contactat amb la propietat de l’immoble, una entitat bancària, amb l’objectiu que presenti la denúncia pertinent per ocupació il·legal. "Malauradament, la naturalesa d’aquesta propietat no facilita l’agilització dels tràmits, fet que endarrereix la resolució del cas", destaca l'Ajuntament amb un comunicat de premsa.
Com a mesura preventiva, s’han incrementat els controls policials a la zona per reduir les incidències i garantir la seguretat veïnal. Tot i això, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè, davant qualsevol problema o acte indegut relacionat amb les persones que ocupen aquest immoble, no dubtin a trucar al 112 o a contactar directament amb la Policia Local.
L’Ajuntament reitera el seu compromís de continuar treballant per la convivència i la seguretat de tots els veïns i veïnes.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida