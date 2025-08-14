Sant Fruitós intensifica la vigilància en un bloc ocupat molt conflictiu del carrer Padró

L'Ajuntament informa que ha iniciat les gestions amb la propietat de l’immoble, una entitat bancària, per agilitzar la denúncia

El bloc conflictiu és un habitatge del carrer Padró de Sant Fruitós

El bloc conflictiu és un habitatge del carrer Padró de Sant Fruitós / L.S.

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

L'Ajuntament de Sant Fruitós informa que davant les darreres incidències detectades en un habitatge ocupat del carrer Padró s'ha intensificat la vigilància a la zona. "Hi ha un problema de convivència veïnal per l’activitat delinqüencial que generen al seu entorn i pels crits, els sorolls i les baralles constants", explica l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, que afegeix que la Policia Local hi ha hagut d'intervenir diverses vegades les darreres setmanes i hi ha queixes per part dels veïns de la zona.

Batanés explica que s’ha contactat amb la propietat de l’immoble, una entitat bancària, amb l’objectiu que presenti la denúncia pertinent per ocupació il·legal. "Malauradament, la naturalesa d’aquesta propietat no facilita l’agilització dels tràmits, fet que endarrereix la resolució del cas", destaca l'Ajuntament amb un comunicat de premsa.

Com a mesura preventiva, s’han incrementat els controls policials a la zona per reduir les incidències i garantir la seguretat veïnal. Tot i això, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè, davant qualsevol problema o acte indegut relacionat amb les persones que ocupen aquest immoble, no dubtin a trucar al 112 o a contactar directament amb la Policia Local.

L’Ajuntament reitera el seu compromís de continuar treballant per la convivència i la seguretat de tots els veïns i veïnes.

TEMES

Tracking Pixel Contents