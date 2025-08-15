Monistrol ha d’afrontar la reparació del dipòsit d’aigua pel deteriorament que pateix
L’Ajuntament ja en té el projecte i preveu adjudicar-lo enguany, tot i que per per a l’execució caldrà garantir que hi ha un moment de cabal d’aigua important
Monistrol de Montserrat haurà de portar a terme una rehabilitació del dipòsit situat al costat del traçat del Cremallera, a conseqüència de l’estat de deteriorament que pateix i que provoca que, per exemple, tingui filtracions. El consistori considera prioritari afrontar aquesta intervenció, ja que es tracta d’una infraestructura clau per al subministrament d’aigua al municipi, i més encara en una situació climàtica que porta episodis de sequera com els viscuts fa un any i mig, que fan necessari l’aprofitament màxim dels recursos.
De fet, segons ha informat el govern municipal del Partit Popular que lidera l’alcaldessa Núria Carreras, ja s’hi treballa des de fa mesos «motiu pel qual ja tenim redactat el projecte tècnic per a la reparació del dipòsit». Aquest projecte es troba ara mateix en fase d’exposició pública, tal com marca la normativa, perquè tothom qui vulgui pugui consultar-lo i presentar-hi al·legacions si ho considera oportú. Segons ha concretat l’executiu popular, tan bon punt finalitzi aquest període, ja es vol procedir de manera immediata a posar en marxa el procés de licitació per adjudicar les obres mitjançant concurs públic i tenir-ho a punt per executar-lo tan aviat com sigui possible.
En aquest sentit, l’equip de govern monistrolenc subratlla en un comunicat que ha fet públic que, per a la seva realització, caldrà tenir en consideració un factor important que condicionarà l’obra. Segons ha detallat, per tal de poder dur a terme la reparació del dipòsit serà «imprescindible» disposar d’un cabal suficient d’aigua, ja que mentre s’estiguin fent les obres el dipòsit quedarà lògicament inutilitzat i el subministrament es realitzarà «directament des de les bombes de captació de la Font Gran, sense passar pel dipòsit». Aquest fet, segons l’executiu popular, implica «un repte tècnic important i exigeix assegurar que el recurs hídric sigui estable i suficient per abastir tota la població durant el període d’execució».
D’altra banda, el consistori ha subratllat que després de l’adjudicació de les obres i abans no es posin en marxa es convocarà una reunió informativa oberta a la ciutadania, on s’explicarà detalladament com es durà a terme la intervenció i els terminis i afectacions previstos.
Un cop finalitzats tots els tràmits previs, el projecte estarà llest per ser presentat públicament a la ciutadania.
L’executiu també remarca en el comunicat que «conscients de la importància que té aquesta actuació per a la garantia del subministrament d’aigua al poble, volem reiterar el nostre compromís amb la transparència i la comunicació directa amb la ciutadania».
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir