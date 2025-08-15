Navarcles viu una concorreguda rua del Carnestoltes d’estiu
Va ser una de les novetats de la fesa major de l’any passat i s’ha consolidat enguany, amb molt bona resposta i ambient
Es pot fer una rua de Carnaval en ple estiu? Òbviament, sí, si n’hi ha ganes, algú que ho convoqui i organitzi i una mica d’imaginació i adaptació per disfressar-se sota la canícula. A Navarcles (que tenen molt arrelat el Carnaval en la data tradicional) han demostrat que tenen els tres elements i han viscut amb tanta participació com alegria el seu particular carnestoltes estiuenc. S’ha celebrat a la tarda-vespre d’aquest dijous i forma part de la festa major navarclina, que va arrencar oficialment dimecres, tot i que ja va viure alguns actes previs diumenge i dimarts passat.
De fet, aquesta rua estiuenca va ser una de les novetats de la festa major de l’any passat, i el que ja es va veure que era una bona resposta ha donat peu a donar-li continuïtat. Centenars de persones van fer ahir un recorregut que va arrencar des del pavelló, bàsicament agrupats en comparses o grups a peu, transformats per a l’ocasió.
Amb la xaranga Màgic com a motor d’animació, va ser una rua plena d’animació que va marxar fins al centre del poble i en la qual, òbviament, van predominar les disfresses de personatges, motius o estils estiuencs. Banyistes amb flotadors inclosos, socorristes, hawaians, mexicans, llimes (la fruita) o uns més intemporals fuets de Casa Tarradellas van ser algunes de les disfresses col·lectives que van donar contingut i color a aquesta rua peculiar i fora de calendari, però que va omplir d’animació els carrers de Navarcles. Una rua de Carnestoltes que va arribar fins al parc Marcel·lí Monrós, on va tenir lloc el sopar d’inici de festa major, seguit d’un ball de disfresses.
La festa major de Navarcles, que aquest divendres viu el seu dia més tradicional (festivitat de la Mare de Déu d'Agost), s’allargarà fins diumenge, quan s’acabarà amb el castell de focs, el concert de l’Orquestra Marinada i la remullada nocturna, i oferirà encara fins llavors una vintena de propostes lúdiques i musicals.
