El pubillatge, la imatgeria i molta música protagonitzaran la Festa Major de Navàs
El programa, que arrencarà dimarts i s’allargarà vuit dies, viurà els actes centrals a partir de divendres
Navàs es prepara per viure una setmana seguida de Festa Major, amb un primer tast esportiu aquest dimarts, 19 d’agost, però amb el punt àlgid a partir de divendres, en què es desplegarà el programa central d’activitats, que inclou tot un repertori de balls i concerts, la festa del pubillatge, i la tradició al voltant de la imatgeria local.
Bàsquet, zumba i cinema a la fresca, serviran de preludi de la festa fins dijous a les 9 del vespre, en què hi haurà com a reclam la tradicional bouada al carrer de l’Església. Serà divendres en què el poble s’endinsarà de ple en el programa festiu amb la sàtira de la figura de l’Òliba i els Cargols de Foc, el què vindria a ser el pregó, i que vol repetir l’èxit de l’any passat, seguit de la cercavila Nabars per donar pas a la primera nit de concerts, amb Red Hot Chili Covers, Últimàtum i Dj Costix. A la tarda, també hi haurà hagut música.
Dissabte, el protagonisme serà per al pubillatge, amb la proclamació de les pubilles i l’hereu d’enguany, a 1/4 de 9 a la plaça de l’Ajuntament, just abans de la segona nit de concerts amb Los Mejores i la Ludwing Band, entre altres. L’endemà, obrirà la jornada una traca valenciana amb cercavila, a la 1, des de la plaça de l’Església fins a la de l’Ajuntament, on tindran lloc els balls tradicionals de l’Òliba, els Bastoners, els Cascavells, els Nans i els Gegants. A la tarda, el popular Peyu hi posarà humor amb «La niña bonita», i a la nit es donarà pas a una nova ronda de concerts amb Strombers com a grup estrella.
Dilluns al matí hi haurà inflables i el tradicional concert vermut, a la tarda el 46è Aplec de Sardanes, i després, l’última nit musical, amb el ball i el concert de l’orquestra Welcome Band, i els hits del 2000 amb PD Ocellet. Dimarts es posarà el punt final a la Festa Major amb la popular sardinada i botifarrada, a les 7 a la plaça de l’Ajuntament.
