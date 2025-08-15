El pubillatge, la imatgeria i molta música protagonitzaran la Festa Major de Navàs

El programa, que arrencarà dimarts i s'allargarà vuit dies, viurà els actes centrals a partir de divendres

Ball de gegants, diumenge al migdia, l'any passat a la plaça de l'Ajuntament

Ball de gegants, diumenge al migdia, l'any passat a la plaça de l'Ajuntament / Arxiu | Mireia Arso

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Navàs

Navàs es prepara per viure una setmana seguida de Festa Major, amb un primer tast esportiu aquest dimarts, 19 d’agost, però amb el punt àlgid a partir de divendres, en què es desplegarà el programa central d’activitats, que inclou tot un repertori de balls i concerts, la festa del pubillatge, i la tradició al voltant de la imatgeria local.

Bàsquet, zumba i cinema a la fresca, serviran de preludi de la festa fins dijous a les 9 del vespre, en què hi haurà com a reclam la tradicional bouada al carrer de l’Església. Serà divendres en què el poble s’endinsarà de ple en el programa festiu amb la sàtira de la figura de l’Òliba i els Cargols de Foc, el què vindria a ser el pregó, i que vol repetir l’èxit de l’any passat, seguit de la cercavila Nabars per donar pas a la primera nit de concerts, amb Red Hot Chili Covers, Últimàtum i Dj Costix. A la tarda, també hi haurà hagut música.

Dissabte, el protagonisme serà per al pubillatge, amb la proclamació de les pubilles i l’hereu d’enguany, a 1/4 de 9 a la plaça de l’Ajuntament, just abans de la segona nit de concerts amb Los Mejores i la Ludwing Band, entre altres. L’endemà, obrirà la jornada una traca valenciana amb cercavila, a la 1, des de la plaça de l’Església fins a la de l’Ajuntament, on tindran lloc els balls tradicionals de l’Òliba, els Bastoners, els Cascavells, els Nans i els Gegants. A la tarda, el popular Peyu hi posarà humor amb «La niña bonita», i a la nit es donarà pas a una nova ronda de concerts amb Strombers com a grup estrella.

Dilluns al matí hi haurà inflables i el tradicional concert vermut, a la tarda el 46è Aplec de Sardanes, i després, l’última nit musical, amb el ball i el concert de l’orquestra Welcome Band, i els hits del 2000 amb PD Ocellet. Dimarts es posarà el punt final a la Festa Major amb la popular sardinada i botifarrada, a les 7 a la plaça de l’Ajuntament.

