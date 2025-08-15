Aniversari

Sallent homenatja el centenari Antonio Blanes Soriano / AJUNTAMENT DE SALLENT

Redacció

Sallent

L’Ajuntament de Sallent va retre homenatge al sallentí Antonio Blanes Soriano amb motiu del seu centenari. L’Antonio i els familiars que el van acompanyar van rebre la visita de l’alcalde, Oriol Ribalta, i de la tercera tinent d’alcaldia, Carme Escámez.

