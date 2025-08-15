Territori confirma que l’estudi per desdoblar la C-55 portarà un nou accés a Sant Vicenç
La millora de la connexió del poble, que des de fa un segle només té una entrada i sortida cap a la carretera, és una reivindicació històrica
L’estudi informatiu que el departament de Territori té previst acabar i presentar aquest mateix any desenvolupant l’opció escollida per al desdoblament de la C-55 des de Manresa fins a l’enllaç amb l’autopista (C-16) inclourà també un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, que s’afegirà com a alternativa a l’actual (i única) entrada i sortia que té el poble des de fa més d’un segle. Aquest compromís l’han confirmat fonts de la conselleria a Regió7, i el que també es pot avançar és que, tal com es reclamava fa ja més de dues dècades, es projectarà a la part nord del nucli urbà.
Després de l’anunci que va fer el president Salvador Illa el 12 de juliol passat a Manresa sobre la decisió del Govern d’apostar per aquest desdoblament parcial del tram sud de la C-55 i que sigui una realitat l’any 2030, l’alcalde santvicentí, Dani Mauriz, va expressar a Regió7 la seva satisfacció pel compromís, però alhora també la seva inquietud perquè no es va fer cap referència a aquest nou accés. Mauriz manifestava a aquest diari que disposar d’un segons accés a Sant Vicenç de Castellet és «igual d’imprescindible» que el desdoblament de la C-55, i que havia «d’anar lligat sí o sí» al projecte. I Territori afirma i confirma que serà així.
D’aquesta manera, es resoldria una mancança històrica, es donaria resposta a una demanda que ja s’havia posat damunt la taula a principi d’aquest segle i es posaria solució a un problema important de connectivitat i de mobilitat del municipi.
Ara farà 20 anys (l’abril del 2004), els Ajuntaments de Castellgalí, el Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet es van posar d’acord per reclamar un nou accés a aquest darrer municipi des de la C-55 que, de retruc, beneficiava els altres dos. Malgrat que hi havia al capdavant governs de diferents colors (Esquerra tenia en aquell moment l’alcaldia santvicentina, mentre que les del Pont i Castellgalí eren, com ara, en mans del PSC), no només van consensuar la reivindicació de la nova connexió amb la carretera, sinó que fins i tot en van pactar una ubicació molt aproximada, de manera que fos positiva per als tres municipis.
La traça que plantejaven partia d'un pont que salvava el pas del riu entre el polígon la Ceràmica (Sant Vicenç) i la urbanització de la Torre del Breny (Castellgalí) i es perllongava amb un vial que havia d'anar a connectar amb la carretera BV-1229, que va de Sant Vicenç al Pont. I van traslladar la proposta a la Generalitat (en aquell moment governada pel Tripartit) perquè comencés a treballar en el projecte.
Tres anys més tard, el 2007, la Generalitat posava a exposició pública l'estudi informatiu pel que seria el projecte de desdoblament de la C-55 entre Manresa i el túnel de Bogunyà (Castellbell). I en un dels apartats hi deia que «cal indicar que serà objecte d’un estudi diferenciat la formació d’un ramal de connexió entre el tronc de la futura autovia i la carretera BV-1229, que se situa al terme de Castellgalí i que facilita també una accessibilitat addicional a Sant Vicenç de Castellet». Aquella intenció, però, es va perdre en els llimbs dels propòsits i l’estudi esmentat mai no es va arribar a desenvolupar.
Un poble 'penjat' d'un pont
Dues dècades després d’aquell acord manifestat pels tres Ajuntaments, l'actual govern de Sant Vicenç (Junts) ha tornat a posar sobre la taula la reivindicació de treballar d’una vegada per totes per dotar el municipi d’un accés nord. En definitiva, d’un segon accés (que es considera idoni situar-lo al nord, pel que suposaria de resolució global de la mobilitat).
I és que Sant Vicenç de Castellet és ara, i des de fa un segle, un poble penjat d’un pont. Perquè l'actual viaducte sobre el Llobregat, construït fa exactament cent anys, és l’únic connector directe que té amb la C-55. Qualsevol incidència en aquesta infraestructura deixaria el poble virtualment sense porta d’entrada i sortida.
El fet que es construís un nou accés al nord no només dotaria el municipi d’una segona porta d’entrada i sortida directa amb el que és el gran corredor viari del Bages sinó que suposaria un canvi radical en la mobilitat interna del poble.
