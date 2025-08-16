Cardona planteja construir un complex de salut aprofitant les propietats de la sal
La proposta, que encara s’està dissenyant, inclouria espais de bany amb salines que es podrien complementar amb serveis d’hoteleria i restauració
L'Ajuntament de Cardona està estudiant la proposta de construir un espai que combini turisme, salut i benestar personal aprofitant els beneficis i les propietats de la sal. Sobre la taula hi ha la idea de dissenyar un complex a l'estil d’un wellness que se situaria en el recinte del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, amb piscines d'aigua salada, i al qual també es podria vincular la gastronomia i la pernoctació, amb possibles serveis de restauració i habitacions d’hotel, segons que ha explicat la nova alcaldessa d'aquesta població, Lluïsa Aliste.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ja és actualment un dels grans atractius del municipi, amb múltiples visitants que volen descobrir per dins com eren les antigues mines de sal i les seves característiques geològiques i minerals. Ara, es tractaria de «donar un afegit a aquestes visites culturals», i que el futur complex també pugui ser una crida per a un tipus de turisme més divers, «que vulgui venir a relaxar-se i a gaudir d'uns dies de tranquil·litat a Cardona i, de pas, obtenir uns beneficis per a la salut» enmig d’un entorn natural, apunta l’alcaldessa.
I és que a la sal se li atribueixen propietats medicinals, amb banys terapèutics que poden ser beneficiosos per a la pell, per a persones amb problemes de psoriasi, o fins i tot per a l’artritis o l’artrosi.
Aliste admet que la construcció d’aquest futur centre és un projecte d’una certa envergadura, i en el qual «encara estem treballant», amb la idea d’oferir un complex «a l’estil d’un balneari però adaptat al que tenim nosaltres», afegeix. L’objectiu és «aprofitar el recurs de la sal com a opció turística i de salut encaminada al benestar», amb la possibilitat de desenvolupar esdeveniments diversos al voltant d’aquesta nova oferta. Una oferta entesa com un complement a les visites a l’interior de les mines i també a les que es reben en altres punts d’interès turístic del municipi i l’entorn, com el mateix castell de Cardona o el nucli antic.
La definició del projecte va encaminada a la voluntat de poder comptar amb ajuts dels fons europeus Next Generation. Tanmateix, a hores d’ara no hi ha cap data fixada per poder tirar endavant la proposta perquè el projecte encara no està fet. A més, un cop estigui enllestit, encara s’haurà d’aprovar, i s’hauran de buscar els recursos econòmics possibles (inclosos els ajuts dels fons Next Generation) per poder-lo fer realitat. Per això «ens cal un projecte ben definit, i en això estem treballant», conclou Aliste.
10 anys d’experiència a Odèn
Salvant les distàncies, i no massa lluny de Cardona, fa deu anys que va arrencar una experiència similar amb la inauguració, per Setmana Santa del 2015, del Salí de Cambrils, al municipi d’Odèn.
En aquest cas, els atractius del complex són la piscina d’aigua salada amb finalitats terapèutiques, i un centre d’interpretació amb una ruta que dona a conèixer quin era el procés d’extracció de la sal quan es portava a terme en aquest indret. Actualment, el Salí de Cambrils rep uns 5.000 visitants anuals.
