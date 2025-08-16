El Govern té en tràmit una normativa per aturar la recollida furtiva de llentiscle
La recol·lecció no autoritzada i massiva de la planta en boscos de propietat privada s’ha denunciat especialment des del Bages
La Generalitat té en tramitació una normativa que ha de permetre regular i, per tant, penalitzar quan no es faci de manera autoritzada, la recollida de llentiscle. Una planta que en els darrers anys ha estat motiu d’una pràctica de recollida furtiva, especialment present en boscos de la Catalunya Central, i molt concretament al Bages. Un fet que en diverses ocasions ha motivat la queixa dels propietaris forestals perquè els furtius en fan recollides massives que omplen furgonetes. De fet, fent-se ressò d’aquesta situació i malestar, el grup Junts per Catalunya al Bages va portar ara fa un any i mig una proposta al Parlament, de la mà del llavors encara diputat sallentí David Saldoni, exposant aquesta problemàtica de la recollida furtiva del llentiscle i demanat aquesta regulació.
El departament d’Agricultura té en procés l’aprovació de l’ordre per la qual es regularà l’aprofitament forestal del llentiscle i del bruc amb finalitat comercial. Fins ara, no hi ha cap ordenança concreta de la Generalitat que reguli la recol·lecció professional de llentiscle.
En la memòria justificativa de redacció de la normativa s’especifica que «la intensitat de l’aprofitament de productes com el llentiscle i el bruc s’ha vist incrementat de forma notable durant els darrers anys, adquirint una major importància tant des d’un punt de vista econòmic, com social i ambiental».
I es posa de manifest que, actualment, l’aprofitament de llentiscle i bruc «es realitza sense el permís de la titularitat dels terrenys, i això implica que se’n derivin pràctiques furtives en les quals actualment no existeix un control sobre la quantitat recol·lectada ni una regulació sobre les tècniques de recol·lecció. A més, actualment la recol·lecció d’aquestes espècies es realitzen amb finalitat lucrativa, i habitualment per part de professionals amb precarietat laboral». És davant d’aquests escenaris que el Govern considera «del tot necessari disposar d’una regulació que determini en quines condicions cal desenvolupar l’activitat extractiva d’aquests productes tenint en compte els principis de sostenibilitat i multifuncionalitat de les superfícies forestals».
Amb la redacció d’aquesta norma reguladora de la recol·lecció del llentiscle i del bruc, es pretén «preservar les seves poblacions i la seva productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i potencial per complir, ara i en el futur, funcions ecològiques, econòmiques i socials significatives, sense perjudicar els ecosistemes».
En la mateixa memòria també se subratlla que amb la futura normativa es pretén «mantenir una correcta traçabilitat dels productes, especialment al primer graó de la comercialització, disposar de dades concretes sobre volum de recol·lecció i volum de negoci d’aquesta activitat, facilitar la detecció de possibles irregularitats de l’activitat recol·lectora i dotar als propietaris de terrenys forestals d’una major cobertura normativa».
Així mateix, es vol «professionalitzar el sector sotmetent als operadors que volen realitzar aprofitaments forestals de llentiscle i bruc amb ànim comercial, a un règim d’intervenció administrativa senzill, però que permeti establir requisits i condicions, per exercir l’activitat, assegurant una bona gestió forestal durant la seva recol·lecció i augmentar la seguretat jurídica de l’activitat».
Una problemàtica que fa temps que dura
L'espoli del llentiscle fa temps que dura, però alguns propietaris forestals de la Catalunya central havien posat el crit al cel els últims anys perquè asseguraven que, des de fa un temps, s'ha disparat. Els recol·lectors arriben al bosc amb furgoneta, en grups de més de 10 persones, i ho fan sense cap permís del propietari i molts cops d'amagat.
El llentiscle és una planta silvestre que creix al sotabosc de Catalunya. Té un fruit vermell que conserva l'olor durant temps i una fulla verda perenne que aguanta molt bé sense caure. Es ven al voltant dels 15 euros el pom i està molt demanat al mercat de la flor, tant a Catalunya, per fer rams decoratius o corones funeràries, com als països del nord d'Europa. A més, també té molta sortida al sector farmacèutic per fer-ne cosmètics, productes d'ortodòncia o complements alimentaris.
Per això, molts grups organitzats l'espolien de manera indiscriminada i a l'engròs, sense demanar permís als propietaris de les finques ni tampoc tenint en compte l'impacte ambiental de l'estassada.
També Unió de Pagesos ha demanat en repetides ocasions la publicació d’una ordenança reguladora, per tal de proporcionar «cobertura legal i control del comerç que dificulti aquesta activitat il·legal».
