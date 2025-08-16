Entrevista | Genís Prat Científic bagenc
«Hem demostrat que l’estimulació elèctrica pot revertir processos de neurodegeneració»
L’investigador de Balsareny, establert als Estats Units, ha liderat una recerca pionera que ha aconseguit revertir per primera vegada el procés degeneratiu en pacients amb atròfia muscular espinal
El balsarenyenc Genís Prat fa tres anys que viu als Estats Units on treballa en projectes de neuroenginyeria. Després d’acabar els estudis de Física a la Universitat de Barcelona i de Granada, va fer un màster de matemàtica aplicada a la UAB, on va descobrir el món de la neurociència computacional. Un camp que considera «realment fascinant», i que el va portar a fer un postdoctorat de neuroenginyeria a la Universitat de Pittsburgh. Allà, el científic bagenc ha liderat una investigació pionera que podria revertir el deteriorament de malalties neurodegeneratives.
La neuroenginyeria el va portar fins a la Universitat de Pittsburgh...
Sí, quan vaig acabar el doctorat en matemàtiques aplicades a la neurociència volia continuar la meva carrera científica fent quelcom que tingués realment el potencial de millorar la qualitat de vida de pacients amb problemes neurològics. Feia ja uns quants anys que vivia a Barcelona i personalment volia una nova experiència fora d’Europa. Vaig descobrir el laboratori de rehabilitació i neuroenginyeria a la universitat de Pittsburgh (RNEL), em van oferir una posició per treballar d’investigador postdoctoral i no m’ho vaig pensar dues vegades!
Ha liderat una investigació pionera que podria revertir el deteriorament de malalties neurodegeneratives. En què consisteix?
Hem treballat amb una tècnica que consisteix a estimular l’espina dorsal mitjançant electricitat que és relativament poc invasiva, però que requereix posar uns elèctrodes just a sobre de l’espina dorsal amb els quals podem estimular els nervis que porten informació sensorial des dels músculs fins a l’espina dorsal i d’allà al cervell. Per separat un dels nostres col·laboradors a la Universitat de Columbia (Nova York) havia descobert que justament aquestes fibres tenen menys activitat en atròfia muscular espinal i això acaba afectant les motoneurones (les neurones que mouen els nostres músculs). Va ser aleshores que vam pensar que podíem aplicar la nostra tècnica d’estimulació per corregir aquest mal funcionament de l’espina dorsal i de les motoneurones.
Amb més finançament Catalunya podria ser motor d’innovació d’Europa»
I van fer una prova pilot...
Sí, amb tres participants en els quals vam implantar els elèctrodes a la zona lumbar de l’espina dorsal per millorar el funcionament dels circuits que mouen les extremitats inferiors. Els implants van ser temporals per evitar riscos i al cap d’un mes els vam treure. Realment els resultats han sigut molt positius i tots els pacients han millorat molt més del que esperaven en només quatre setmanes. Tots han millorat en força, caminar i fatiga. Després hem estès el projecte i hem implantat tres participants més a la zona cervical per millorar la mobilitat als braços i els resultats han sigut molt positius també.
Quin impacte ha tingut en la vida d’aquestes persones?
Per exemple, el nostre primer participant ens explicava que se sentia molt més fort i que podia caminar de la Universitat fins al seu hotel amb molta més facilitat. Els pacients que hem implantat a la zona cervical també han millorat molt. Un dels participants ens explicava que ara podia posar un plat al microones o obrir recipients que abans no podia. Són petits canvis, però que poden ajudar a guanyar independència i qualitat de vida. En realitat, però, encara no sabem quin és el potencial real d’aquesta tècnica, ja que al cap de només quatre setmanes havíem de treure els elèctrodes Ara que hem demostrat que aquesta tècnica pot funcionar i és segura en els propers pacients els implantarem indefinidament i esperem que millorin encara més.
Com valora, en l'àmbit personal, aquesta millora de la qualitat de vida dels pacients?
Al cap de dues setmanes d’estimulació la força del primer pacient era gairebé un 30% més gran. El primer moment no t’ho creus i penses que hi ha alguna cosa que no funciona bé. La setmana següent quan va tornar al laboratori era un 40% més fort. Encara avui ens costa de creure que els pacients poden millorar en tan poc temps. Cada cop que podem millorar la seva qualitat de vida és una gran satisfacció i també ens motiva per continuar treballant i portar aquesta teràpia a tots els pacients amb atròfia muscular espinal.
L’estudi obre la porta a aplicar aquesta tècnica en altres malalties?
Hem sigut els primers a demostrar que l’estimulació elèctrica pot revertir alguns processos de neurodegeneració. Això no vol dir que hem trobat una cura per l’atròfia muscular, però sí que podem contribuir al fet que els circuits neuronals funcionin millor. Crec que el nostre projecte obre la porta a aplicar tècniques de neuroestimulació per persones amb altres malalties neurodegeneratives. Però, i aquest però és molt important, primer hem de saber on hem d’estimular. Nosaltres sabíem gràcies a la investigació bàsica que havíem d’estimular a les fibres sensorials. Si podem descobrir on hem d’estimular potser podem desenvolupar noves teràpies per a altres malalties.
Com valora l’experiència de liderar un projecte internacional com aquest?
Ha sigut una experiència molt bonica. El més gratificant ha sigut veure com els pacients milloraven. Però també he après un munt, no només de ciència sinó també de com funciona el camp de la investigació biomèdica i com fer arribar la innovació als pacients.
Quines diferències ha notat entre investigar als Estats Units i fer-ho a Catalunya o a Europa?
Diners, diners i diners. Als Estats Units s’inverteixen molts més recursos a la investigació. Per tant, fer recerca és molt més fàcil i pots tirar endavant projectes molt més grans i amb molt més impacte que a Catalunya. És possible que tot això canviï amb el nou govern dels Estats Units, però la realitat és que a Catalunya hi ha molta feina per fer. El govern de la Generalitat ha fet grans anuncis que vol captar talent dels Estats Units. Està molt bé, però això hauria d’anar acompanyat d’un increment en el finançament de recerca. Necessitem més beques i de més diners. Crec que els estudiants i científics de Catalunya no tenen res a envejar als dels Estats Units. Hi ha científics brillants que fan ciència realment espectacular amb els recursos que tenen. Si augmentéssim el finançament per la ciència, Catalunya podria convertir-se ràpidament en un motor d’innovació de la Unió Europea. Però necessitem finançament per fer projectes ambiciosos amb el potencial de fer progressar la societat.
Per tant, no compta tornar en un futur pròxim...
No se sap mai, però sí que m’agradaria tornar en algun moment, al final la terra tira molt i és clar que trobo a faltar la família i els amics. Però a la meva feina, de moment, crec que als Estats Units tindré més oportunitats.
Té algun projecte entre mans?
Si tot va bé a l’octubre començaré una posició com a cap de grup a la Universitat de Pittsburgh on estudiarem el potencial de les tècniques de neuroestimulació per a nens i nenes afectades per problemes neurològics. La majoria de les teràpies comencen a provar-se en adults i això comporta que totes aquestes teràpies arribin a la població infantil molt més tard. Tot i que el risc zero no existeix, ara coneixem prou aquestes teràpies de neuroestimulació per portar-les a la població infantil.
