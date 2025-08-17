Aixecar la barrera de l'autopista C-16 costaria 515 milions d'euros
En els càlculs per millorar la connectivitat s’ha valorat el 'peatge a l'ombra', que el Govern pagués el 100% dels trànsits fins al final de la concessió sense fer-ne un rescat, però té un preu molt superior a l’opció escollida
515 milions d’euros. Aquest és el cost que suposaria, segons els càlculs fets pels serveis tècnics del departament de Territori de la Generalitat, convertir l’autopista Terrassa-Manresa en una via de peatge a l’ombra. És a dir, que, sense fer-ne pròpiament un rescat, el govern n’assumís totalment el pas de vehicles per barrera, bonificant-ne al 100% la totalitat dels trajectes fins que se n’esgoti la concessió. Un fet, aquest final d’explotació per part d’Autema, que té encara una dècada de vigència contractual al davant, fins al 2036.
La xifra dels 515 milions es recull en l’ampli estudi redactat pel departament de Territori per avaluar els escenaris per millorar la connexió del Bages cap al Vallès, el Baix Llobregat i l’àrea metropolitana a través del corredor que formen la C-55, la C-58 i la mateixa autopista (C-16). Estudi, el resultat del qual ha donat lloc a l’anunci que el president Salvador Illa va fer el 12 de juliol passat a Manresa, afirmant que el govern farà realitat el 2030 el desdoblament de la C-55 des de Manresa fins a l’accés a l’autopista situat entre Sant Vicenç i Castellbell.
Amb aquest càlcul, l’executiu posa de manifest que l’opció de destinar la C-16 a convertir-se en la connexió ràpida per als usuaris habituals (en l’hipotètic escenari que fos absolutament de franc per als conductors, però assumint-ne el cost l’administració) superaria àmpliament el cost de l’alternativa escollida per l’executiu socialista (i avançada per Regió7). És a dir, la de fer aquest desdoblament d’aproximadament deu quilòmetres, per al qual s’ha estimat una inversió de 116 milions d’euros i, alhora, suprimir en aquell moment una part dels descomptes actuals de l’autopista. En concret, que deixi de ser gratuïta per als que fan el recorregut complet (els que passen pel peatge troncal) i que només ho sigui a partir d’aquest enllaç de Sant Vicenç/Castellbell.
La inversió total d’aquesta opció que la Generalitat preveu fer realitat és de 169 milions d’euros, ja que al cost de construcció del tram d’autovia (els 116 milions abans esmentats) s’hi sumen els de la part de descomptes de la C-16 que sí que es preveu mantenir vigents, que puja a 28 milions d’euros (més l’IVA).
Des del novembre de l’any passat, els conductors de turismes i motos que utilitzen aquesta via ràpida de pagament poden passar-hi gratuïtament de dilluns a divendres fent qualsevol dels trajectes (sempre que compleixin un segui de requisits, el principal que es faci un trajecte d’anada i un altre de tornada en menys de 24 hores). Aquest pas suposava el salt més important en la progressiva ampliació dels descomptes que la Generalitat aplica en aquest peatge des del 2016.
Tal com va explicar Regió7 després de l’anunci general fet per Salvador Illa d’un futur desdoblament parcial del tram sud de la C-55, el càlcul sobre les bonificacions de l'autopista ha estat determinant a l'hora d'escollir quina alternativa serà la més eficient per fer aquesta operació. El departament de Territori ha considerat que, a més del cost de l'actuació, cal tenir en compte la inversió amb què l'administració haurà de compensar l'empresa concessionària pels peatges.
El Govern ha analitzat mitja dotzena d'alternatives, a partir de la configuració de carrils 2+1 des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa, tot passant pel marge dret del riu Llobregat o saltant fins a l'esquerra; mitjançant un 2+2 de Manresa a l'accés a la C-16, per aquests dos corredors; o a través d'un 2+2 fins a la bifurcació amb la C-58, incloent-hi un túnel de Bogunyà (desdoblat).
Per a cada opció s'ha estudiat la funcionalitat, és a dir, el servei que es proporcionaria a la ciutadania; l'impacte en el pressupost públic; el retorn en forma d'estalvi de temps per als conductors; i la relació entre els milions invertits i el benefici social per als usuaris.
Es considera que les fórmules del 2+1 obliguen a mantenir les bonificacions a l'autopista. Les modalitats del 2+2 comporten una despesa superior en les obres, però permeten reduir -o eliminar- les rebaixes dels peatges a la C-16.
L’alternativa escollida, la número 3 segons l'esquema del Govern, la del desdoblament pel traçat actual fins a l'accés de l'autopista a Sant Vicenç/Castellbell més la reducció de les bonificacions, no és la més econòmica de les analitzades pels tècnics de la Generalitat, però és la que dona un millor balanç entre inversió i benefici.
El resultat dels descomptes actuals
Més d’un terç dels trajectes que s’han fet per l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) durant la primera meitat d’aquest any han estat lliures de peatge. Una perspectiva del resultat que estan tenint les polítiques creixents de descomptes aplicades per la Generalitat en aquesta via, l’última de les quals i la més rellevant és la bonificació del 100% a trajectes d’anada i tornada en menys de 24 hores, sigui quin sigui el recorregut (mètode operatiu des del 4 de novembre de l’any passat), el que s’ha anomenat descompte per mobilitat obligada.
Segons dades del departament de Territori, des de l’1 de gener fins al 30 de juny d’enguany, la via de peatge va registrar un total de gairebé 4 milions de trànsits (en concret, 3.995.965). D’aquests, prop d’un milió i mig (1.475.288) han estat trajectes gratuïts, tot i passar tots ells per peatge. És a dir, el 37%.
Ara bé, la xifra total de trajectes d’aquest mig any (aquests prop de 4 milions) engloba tots els que es fan al llarg de la setmana. És a dir, també en caps de setmana i festius intersetmanals. Però cal recordar que els descomptes del 100%, en qualsevol de les dues modalitats que hi ha, només són aplicables de dilluns a divendres no festius.
Si ho acotem exactament als trajectes de dilluns a divendres laborables, la xifra total és de 3.189.325. En aquest cas, la proporció de la gratuïtat (aquells 1.475.288 trànsits) puja fins al 46,2%.
I d’aquests prop d’un milió i mig de trajectes que s’han pogut fer gratuïtament, el 86% (1.272.661) s’han dut a terme sota el nou sistema de bonificació que es va començar a aplicar 8 mesos enrere, el de mobilitat obligada, que permet moviments en totes direccions. El 14% restant (202.627) s’han fet a través del sistema Ronda Manresa (de l’accés de Sant Vicenç cap al nord o a l’inrevés).
