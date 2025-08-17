La bagenca Coaner ‘ressuscita’ entre els noms patronímics per a nena
L’any passat se’n van registrar 4 a tot Catalunya, la qual cosa no passava des de feia com a mínim tres dècades, just en l’any del mil·lenari del santuari bagenc lligat a aquesta Verge
Coaner ha ‘ressuscitat’ com a nom de nena. Es tracta d’un dels que estan associats a patrones o Verges amb un vincle territorial molt concret i localitzat, entre els quals el més conegut arreu seria segurament Montserrat, però també, en l’àrea central, Queralt, vinculat al Berguedà; Claustre, al Solsonès, o Patrocini, a Cardona (i també Núria, al Ripollès; Tura, a Olot i al conjunt de la Garrotxa, o Meritxell, a Andorra).
La majoria estan representades per imatges religioses històriques i que s’han preservat al llarg del temps i que en alguns dels casos desperten molta devoció, si més no en el seu entorn territorial més immediat. En aquest cas, el seu vincle és amb el conjunt monumental situat en terme de Sant Mateu de Bages (però molt pròxim a Súria, i per això mateix considerat també un espai de referència pels suriencs), dins del qual hi ha la parròquia de Sant Julià de Coaner.
El fet és que, l’últim any, un total de quatre nenes a tot Catalunya han estat ‘batejades’ amb el nom Coaner, segons els registres de naixements del 2024 fets públics recentment per l’Idescat. Poden semblar molt poques, i certament ho són sobre les xifres absolutes. Però el fet és que feia com a mínim 30 anys (el que es pot consultar d’històric a l’Idescat) que no apareixia en aquest registre. No vol dir que en tot aquest temps no es posés a cap nena, però no hi consta si com a mínim no n’hi ha quatre, que és exactament la xifra que es va donar l’any passat.
Per tant, el simple fet que aparegui després d’almenys tres dècades d’invisibilitat ja es pot considerar una resurrecció. És clar que si s’emmarca en termes absoluts la seva presència en aquest ressorgiment és molt modesta. L’any passat van néixer a Catalunya 53.793 infants, dels quals 26.187 eren nenes. Sobre el total de noms posats, entre els nounats del 2024 ocupa la posició 1.207. I específicament entre les nenes, la 601. També segons els registres de l’Idescat, en el tancament del 2024 hi havia a tot Catalunya un total de 26 Coaner, la qual cosa vol dir que les quatre nascudes l’any passat són el 15% de totes elles.
El fet curiós, a banda de la seva ‘reaparició’ onomàstica, és que aquesta situació s’ha donat en un any, el 2024, en el qual el santuari de Coaner ha celebrat justament el seu mil·lenari. Al llarg de l’últim any s’hi han anat desenvolupant diversos actes, i el passat mes de maig es va oficialment celebrar el mil·lenari de la consagració de l’església de Sant Julià, realitzada el 1024 per part del bisbe d’Urgell, Sant Armengol.
La de Coaner és una de les marededeus trobades. Segons la llegenda, reproduïda en els seus goigs i que segueix l'esquema clàssic, un pastor la troba prop de les aigües d'un torrent i la trasllada a l'església parroquial des d'on, davant l'estupefacció de la gent, la imatge torna al seu lloc d'origen, mostrant així la seva voluntat de no ser moguda d'aquell indret, en el qual s'hi edificà el santuari. La imatge és invocada tradicionalment davant de la necessitat d'aigua i també per guarir coixos i trencats, així com per protegir les parteres.
La talla romànica de la Mare de Déu de Coaner respon a un tipus iconogràfic derivat de models bizantins, seguint l'anomenada Nicopea (la qui porta la Victòria). Es tracta d'una imatge sedent amb l'Infant, que seu sobre el genoll esquerre. La Verge porta una túnica de color porpra amb estilitzacions vegetals daurades i, al damunt, una casulla. Al cap du una toca de vel blanc que no deixa veure pràcticament els cabells i una corona de merlets. El Nen porta una túnica i un mantell en forma de toga romana i té al cap una corona similar a l'anterior. Com a atributs, la Mare i el Fill duen una bola (la primera a la mà dreta i el segon a l'esquerra). L'escultura mesura 62 cms d'alçada.
Queralt segueix triomfant
Pel que fa a altres noms patronímics amb molt arrelament a les nostres comarques, Queralt segueix sent la capdavantera, clarament per davant de Montserrat. L’any passat, el nom de la verge vinculada al santuari berguedà el van rebre 65 nenes, el que el situa en la posició 63 (dels femenins). En aquest segle, el punt àlgid va ser el 2011, quan el van rebre 140 nounades. I al conjunt de Catalunya, de totes les edats, n’hi consten 2.720.
En canvi, Montserrat només es va posar a 13 nenes (posició 280). Ara bé, en aquest cas, de totes les edats hi ha actualment a Catalunya 73.843 dones que porten aquest nom.
En canvi, ni de la solsonina Claustre, ni de la cardonina Patrocini no n’apareix cap de nascuda el 2024 (o potser n’hi ha alguna, però no arriben al mínim de 4), ni tampoc en els últims 30 anys es dona aquest registre mínim. De fet, de la primera n’hi ha un total de 21 a tot Catalunya, i de la segona, 9.
Sofia i Martí, els més posats del 2024
Sofia, amb 432 nadons, i Martí, amb 352, van ser els noms més posats el 2024, segons l'estadística publicada per l'Idescat aquest divendres, i ocupen la primera posició de forma inèdita. Les Sofies van desbancar així les Júlies i les Martines, que completaven el rànquing del 2024 amb 396 i 349 nadons respectivament. Aquests dos noms fa més d'una dècada que eren els més posats per les famílies: primer Martina; després Júlia, el més escollit entre el 2017 i el 2022, i el 2023, de nou, Martina. En nens, Biel, amb 346 nadons, i Marc, amb 344, són els altres noms més populars del 2024. Marc havia tingut una hegemonia de més d’un quart de segle, fins al 2022; el 2023 havia caigut fins a la setena posició i ara ha tornat al ‘podi’.
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances