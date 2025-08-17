Espectacle de vols de cigonya a Navàs i Balsareny
Han estat uns 300 exemplars els que han passat unes hores entre les dues poblacions bagenques
Els primers moviments migratoris de la temporada ha portat unes hores d’espectacle a Navàs i Balsareny. Un nombrós grup de cigonyes hi ha fet parada i estada aquest dissabte i diumenge, descans del seu trajecte, i ha despertat la mirada i les habilitats fotogràfiques de curiosos i d’amants de la natura.
Han estat uns 300 exemplars els que han passat aquestes hores entre les dues poblacions bagenques. Durant la tarda-vespre i també a la nit s’han refugiat especialment en els llocs més elevats de Navàs per fer el seu repòs i recuperar forces abans d’emprendre de nou el seu trajecte. També en camps agrícoles propers a la carretera C-16, en terme de Balsareny. Els qui les han pogut veure han gaudit dels seus estètics vols i elegants evolucions.
Un dels únics inconvenients és que gossos que es treien a passejar i que anaven sense lligar les espantaven i les feien alçar. Veïns de Navàs expliquen que aquest és un espectacle de la natura que ja s’està repetint cada any un o dos dies per aquestes dates, justament al voltant de la Festa Major de Navàs, que tindrà lloc la setmana que ve.
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- «Serà la primera vegada que agafi sol un avió»
- El Govern té en tràmit una normativa per aturar la recollida furtiva de llentiscle