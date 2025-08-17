Sant Vicenç analitzarà l’estat actual de l'ermita de Vallhonesta per veure què hi cal reformar
Ara que l’Ajuntament té cedit l’ús de l’ermita i el cementiri per part del Bisbat, realitzarà un estudi intern aquesta tardor per detectar-hi possibles patologies
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet encarregarà a partir d’aquest setembre al seu equip de tècnics municipals una diagnosi completa sobre l’estat en què es troben de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta i l’espai de cementiri que hi ha annex. L’objectiu és poder identificar «a través d’un estudi fet sobre el terreny» les possibles patologies d’aquestes construccions i determinar l’abast de les reformes que s’hi haurien de fer, segons que ha explicat l’alcalde de la població, Dani Mauriz.
La proposta arriba uns dies després de l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el Bisbat de Vic (que en el registre figura com a propietari del complex després de la immatriculació que en va fer), segons el qual l’ús i la gestió tant de l’ermita com del cementiri seran municipals durant els pròxims 30 anys. «Això ens permet fer aquest estudi de forma directa», diu Mauriz, que apel·la al «sentit de responsabilitat» de l’Ajuntament (ara que en té la cessió) per preservar aquest espai «que és un element patrimonial fonamental per al nostre municipi». Sant Pere de Vallhonesta és declarat Bé Cultural d’Interès Local, i en aquest sentit, l’alcalde insisteix que «el primer motiu pel qual ens vam posar en contacte amb el Bisbat és perquè l’ermita no caigui».
Anys de no fer-hi res
De fet, quant a l’estat de conservació d’aquesta església romànica i del cementiri, a hores d’ara tot són suposicions.
«Estructuralment, no tenim constància que hi hagi cap desperfecte important, però no ens volem arriscar», diu Mauriz que, per altra banda, explica que sí que s’hi han detectat parts malmeses, especialment a la teulada. Si bé no sap precisar quants, Mauriz assegura que «fa molts anys» que no s’intervé amb obres significatives de reforma a l’ermita, «i està clar que amb l’erosió produïda pel pas del temps i després de les últimes tempestes, les coses es fan malbé, i si ningú no les manté ni les repara, tard o d’hora podríem veure com cauen alguns elements».
De tota manera, ara per ara no es disposa de cap diagnosi exhaustiva sobre l’estat de conservació de l’ermita i el cementiri, i per això aquest estudi és la primera cosa que es farà després del conveni que s’ha formalitzat per a la cessió d’ús. Serà un estudi de caràcter intern, sense necessitat de pressupost, diu Mauriz, si bé no es descarta algun encàrrec extern més endavant «en funció del què ens trobem». Més enllà de veure si cal o no dur a terme alguna actuació d’urgència de caràcter estructural, «també haurem d’anar pensant en futures intervencions no tan urgents, però que ens puguin evitar problemes majors», diu l’alcalde. Recorda que la cessió d’ús que s’ha acordat sobre l’ermita i el cementiri dona la possibilitat a l’Ajuntament de poder accedir a convocatòries d’ajuts per poder consolidar, restaurar i rehabilitar aquestes construccions.
Un espai obert a activitats
La intenció amb aquest estudi és «tenir un bon enfocament de com està l’edifici per poder planificar-ne bé el condicionament» de cara a la seva conservació i adequació per a les activitats que s’hi facin, diu Mauriz, a l’estil del que s’ha fet amb el conjunt monumental de Castellet (que l’Ajuntament ha estat rehabilitant aquests darrers anys), però salvant distàncies perquè «la magnitud tampoc no és la mateixa».
Tot i que, d’entrada, res no indica que hi pugui haver riscos per a la seguretat, en principi no es preveuen activitats al temple fins que no es tinguin els resultats de l’estudi que es farà aquesta tardor, tret de les visites que es puguin organitzar des del Centre Excursionista de Sant Vicenç, com s’ha estat fent fins ara. Tanmateix, i en el moment que es pugui, l’objectiu és posar el temple a disposició del poble, i utilitzar-lo per a activitats municipals, educatives, religioses, culturals, turístiques i socials, en coordinació amb la parròquia.
