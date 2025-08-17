Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
Aquest cap de setmana se n’ha vist un grup d’uns 300 exemplars que havien fet aturada entre Navàs i Balsareny
Una quinzena de cigonyes han aparegut mortes electrocutades al nord-oest del Bages. Segons han detallat testimonis que les han localitzat, el cas més greu s’ha produït a Cardona, on n’han trobat tretze sota una de les línies que passen per aquest terme. Les altres dues s’han trobat en terme de Navàs.
Aquests dies ja es comencen a veure a Catalunya grups nombrosos d’aquestes aus que estan començant a fer ja els seus trajectes migratoris. Precisament, i tal com havia explicat ja Regió7, aquest mateix cap de setmana se n’havien vist nombrosos exemplars fent parada a la Cerdanya, i entre dissabte al vespre i aquest diumenge al matí se n’ha pogut presenciar un grup d’uns 300 exemplars entre Navàs i Balsareny. A la nit havien fet aturada en punts elevats d’edificis d’aquests nuclis i també se les ha pogut veure en camps de conreu de l’entorn. És probable, doncs, que aquesta quinzena d’exemplars morts formessin part d’aquest grup.
L’electrocució de cigonyes (i d’altres aus, sobretot les de gran dimensió) és una problemàtica relativament habitual, sobretot en les èpoques de migració.
Ara fa poc més d’un any, Endesa presentava un pla d’intervencions que està portant a terme al llarg dels últims anys per a l’adaptació de punts de suport de la seva xarxa per evitar que suposin un perill per a l’electrocució d’aus. En concret, se substitueixen aïlladors en aquells casos on és possible fer-ho per uns de més llargada (allunyant l’au d’elements en tensió), es canvia un seccionador existent (l’element que permet desconnectar la xarxa en cas de necessitat) per un altre de dimensions més petites i encapsulat, i es folra amb material aïllant part del cablejat per reduir el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que en estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric, que és el que provoca l’electrocució.
