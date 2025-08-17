Vinyeta: la taxa per eliminar peatges que mai no arriba
El plantejament d’establir una tarifa general de circulació per a l'ús de la xarxa de carreteres fa anys que està sobre la taula, però mai no ha prosperat i no se’n parla a curt o mitjà termini
El juliol del 2019, qui llavors era secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín (Junts), va mantenir una reunió amb la Cambra de Comerç de Manresa. Una trobada que pretenia recollir les (moltes) inquietuds de l’empresariat bagenc i, alhora, defensar els motius pels quals des del setembre d’aquell any caldria forçosament disposar de teletac per accedir a tots els descomptes de l’autopista Terrassa-Manresa.
En aquella reunió, Gavín va donar pràcticament per descartat un futur desdoblament del tram sud de la C-55 i en va esgrimir el motiu. La conselleria de Territori (d’un govern format per consellers de Junts i ERC i presidit per Quim Torra) situava llavors en un horitzó d'uns dos anys la posada en marxa d'una taxa o tarifa plana d'aplicació amb caràcter general per als propietaris de vehicles per a l'ús de la xarxa de carreteres (el que tècnicament es coneix com a vinyeta), mesura que automàticament hauria d'implicar l'eliminació dels peatges. I en aquest escenari i amb aquesta previsió, que en el cas del Bages havia de suposar la supressió de la barrera de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16), el govern català considerava que no tenia sentit el reivindicat desdoblament del tram sud de la C-55.
Doncs bé, cinc anys i mig després, de la vinyeta no se’n sap absolutament res, i ni el govern central ni l’actual de la Generalitat, ara del mateix color polític (PSC) no han posat en cap moment a la llum pública la voluntat de fer-la una realitat. Ni hi és ni (pel que s’ha dit fins ara) se l’espera.
Ara bé, els plans de l’anterior Govern català (el d’ERC en solitari) sí que situaven aquesta mesura com el camí perquè les poques vies de peatge que resten vigents a Catalunya, una de les quals la de l’autopista Terrassa-Manresa, desapareguin definitivament. I ho recollia un document redactat per aquell executiu i que va arribar a presentar a les autoritats territorials titulat com a «Estratègia de mobilitat del Bages».
En aquell pla, on entre altres hi havia fixades les diferents mesures que ja s’estaven impulsant, com el 2+1 (doble carril en un sentit) de Sant Vicenç fins a Manresa, hi apareixia un apartat específic que tractava sobre aquesta taxa general (la vinyeta), de la que deia que la seva implantació suposaria «un pas endavant en l’objectiu de garantir una mobilitat més segura i equilibrada», ja que, apuntava, permetria «acabar amb els greuges territorials a la C-16»; gestionar «els problemes de trànsit de les altres vies d’alta capacitat i finançar-ne el manteniment»; i «millorar el finançament del transport públic».
D’aquests dos últims punts la referència era amb caràcter general (per al conjunt de la xarxa de Catalunya). En aquest mateix document sobre l’estratègia de la mobilitat al Bages es posava de manifest que «és voluntat del Govern [ho expressava l’anterior d’ERC] implantar la vinyeta en les seves vies», però alhora matisava que «la meitat de les vies d’altes prestacions catalanes són de titularitat estatal, sense les quals no és possible implementar un sistema integral com la vinyeta catalana, que requeriria una gestió consorciada entre l’Estat i la Generalitat». I apuntava la necessitat de crear «un organisme de gestió conjunta de les vies d’alta capacitat».
Ja en aquella trobada del 2019 amb l’empresariat de la Catalunya Central, Isidre Gavín va ser interpel·lat pels assistents, que li van demanar quin termini es fixava per a la implantació de la taxa de caràcter general, que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat va situar en dos anys, matisant que «depenem del fet que el govern de l'Estat també hi aposti i ens acompanyi en fer-ho possible». Fins ara, no ha estat així i, a curt termini, no se n’ha expressat la voluntat manifesta per part del govern central.
De fet, encara es pot anar més enrere, perquè l’aspiració del Govern català per aquesta vinyeta i la seva incidència sobre la C-16 ve de més lluny. El 2017, amb el govern de Junts i ERC presidit per Carles Puigdemont i amb l’actual president del Parlament, Josep Rull, al capdavant de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, aquest departament va elaborar un estudi en què apareixien estimacions de la incidència que tindria en el trànsit de diferents punts calents. I un d’aquests era el corredor sud del Bages. Segons aquells càlculs, dels que Regió7 ja se’n va fer ressò, l’aplicació de la vinyeta s’estimava que es traduiria en el tram de Manresa fins a Castellbell/Sant Vicenç en un traspàs de més de 16.000, que es restarien bàsicament de la C-55 i que haurien de fer possible invertir la proporció actual, en què aquesta carretera (la C-55) assumeix dos terços de la mobilitat que es genera en aquest corredor del sud de la comarca.
De moment, però, la implantació de la vinyeta no es veu en l’horitzó.
