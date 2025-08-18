Castellbell tanca una concorreguda Festa Major que ha recuperat un exitós correfoc

L'espectacle dels Diables Els Resistents ha triomfat al costat de les activitats a les piscines, els concerts, l'espai gastronòmic, i la primera baixada d'andròmines

La recuperació del correfoc ha estat un dels atractius de la festa

Castellbell i el Vilar

Castellbell i el Vilar ha posat el punt final aquest diumenge a cinc dies intensos de Festa Major, amb un balanç molt positiu per part de l'organització, tant pel que fa al públic assistent com al desenvolupament dels actes i l'ambient en què ha transcorregut la festa. Ha estat una edició molt concorreguda, en què ha destacat el ple absolut amb 400 persones a les activitats dels inflables aquàtics i la remullada nocturna, totes dues cites a les piscines municipals.

La baixada d'andròmines era una de les novetats d'enguany

El concert del DJ Arzzett va ser el més multitudinari la nit de dissabte, però la resta d’actuacions i DJ també han tingut una molt bona resposta del públic jove. El consistori també destaca la bona acceptació de l’oferta gastronòmica amb les parades i food trucks i la recuperació del correfoc després de cinc anys d’absència amb una gran actuació dels Diables Els Resistents. Les novetats també han despertat molt interès, especialment l’observació de la pluja d’estels al Vilar, amb més de 150 persones, i la baixada d’andròmines, amb cinc vehicles participants, i molt de públic. També es va concentrar la jornada esportiva en un únic matí, que es va arrodonir amb el vermut popular.  

