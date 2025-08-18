Ferran Verdejo, diputat cardoní: «Tant de bo l'oposició al Congrés es comportés com nosaltres a Cardona»
El socialista diu que els dos primers anys a les Corts espanyoles han sigut «una experiència molt enriquidora, tant a nivell professional com personal»
Ferran Verdejo (Cardona, 1997) va acabar el curs polític de ple en ple. Un dia exercia de cap de l’oposició en el relleu a l’alcaldia de Cardona, l’endemà era a Madrid, en l’últim ple del Congrés dels Diputats abans de les vacances d’agost. Així posava punt final al que ha sigut el seu segon any compaginant les tasques de regidor i diputat estatal. «És una experiència molt enriquidora, tant a nivell professional com personal, perquè com a politòleg poso en pràctica moltes coses del joc i de l'aritmètica parlamentària que vaig aprendre a la carrera», explicava Verdejo. Pel que fa al vessant personal, «trobes companys i també contrincants, però que a la vegada també són companys de feina».
A mitja legislatura, tant de l’Ajuntament com de les Corts espanyoles, el socialista destaca que «tinc la gran oportunitat de viure la política activa entre dos mons molt diferents, la nacional i la local». Tot i això, en destaca una principal diferència: «tant de bo l'oposició al Congrés es comportés com nosaltres a l'oposició a Cardona. Seria molt més fàcil». «Estant a l'oposició al municipi entenc perfectament que a Madrid els diferents grups polítics que ens poden donar suport necessiten també alguna cosa a canvi», malgrat que, mentre ERC té majoria absoluta a Cardona, el PSOE necessita suports externs per aprovar cada mesura: «hem de teixir constantment aliances amb la resta de grups polítics», relata. «Ens fa ràbia que vengui el discurs de l'extrema dreta, que estem paralitzats i que el Congrés dels Diputats no fa feina. Després d'aquest ple, acabarem amb més de 40 lleis i reials decrets aprovats en aquests dos últims anys», assegura.
Compaginar les dues tasques no és fàcil, però «crec que ho porto bastant bé, perquè tinc un equip de quatre regidors a Cardona, a diferència de l'anterior legislatura, que només en teníem dos. Hem doblat mans i, per tant, és més fàcil arribar a tot arreu». «M’ajuda l'experiència que m'estic enduent al Congrés, perquè conec millor d'on venen els recursos, les subvencions, quines són les vies més ràpides, i això es pot traslladar al món local», afirma.
Les dues principals tasques del cardoní com a diputat han sigut, per una banda, com a portaveu adjunt del Grup Socialista a la comissió de Transports «on m'ha tocat negociar totes les propostes relatives a Rodalies i les millors d'infraestructures de Catalunya, tant amb Esquerra com amb Junts». Verdejo relata que «han estat de les més complicades i satisfactòries a la vegada, quan veus anuncis de temes en què hi has treballat és una de les satisfaccions més grans». Per altra banda, és el portaveu del seu partit a la comissió de Qualitat Democràtica, on treballen contra la proliferació de notícies falses. «Hem estat treballant amb periodistes i professionals de l'àmbit, i algunes de les propostes recollides a la comissió les ha recollit el Govern o s’han portat al Congrés». «Crec que és una legislatura complicada, que ningú ens ha regalat res, però això fa que la satisfacció sigui doble. Em quedo amb aquests dos anys de feina, i la recompensa, que és poder tirar endavant mesures que milloren la vida de molta gent», sentencia.
«Una de les coses que menys m’esperava són la quantitat d’interlocutors que hi ha per fer arribar propostes. Vinc d’un poble petit, on les coses són de tu a tu, i aquí és impressionant la de gent que tens per dalt, per baix i pel costat quan s’ha de negociar alguna cosa», explica. En canvi, l'ha sorprès negativament «el to de les intervencions, principalment del PP i Vox, que a vegades genera mala maror tant dins com fora del ple, perquè són atacs personals que sovint travessen línies que no s’haurien de creuar». «He estat en contacte amb diversos alcaldes i regidors de la Catalunya Central aquests dos anys, de molts colors polítics. Ja ho vaig dir al principi de legislatura, no només vull ser el diputat del PSC, sinó també de tot el territori», explica Verdejo. «He parlat amb tots els alcaldes i alcaldesses que m’han demanat un cop de mà pels seus municipis, des de subvencions al turisme o els Fons Next Generation». També, a la Catalunya Central, ha participat de les inversions en l'R4 de Rodalies o les destinades al pla de reindustrialització de la Unió Europea.
El 2027 «serà un any clau» per a Verdejo. Sobre si continuarà al Congrés i a l’Ajuntament, el bagenc diu que «encara queda temps i moltes assemblees per configurar les llistes d’una cosa i altra». «El partit sap que la meva voluntat és ser el pròxim alcalde de Cardona i ara mateix, des del Congrés de Diputats, ajudar el partit i donar el suport en què faci falta».
