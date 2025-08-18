Micropobles
L'alcalde de Mura: «A l'estiu, el visitant d'un sol dia és més minoritari»
Josep Canals explica que a l'estiu hi ha alguns dies que la quantitat de residents del municipi «es multiplica per tres i per quatre»
«Cada any notem que hi ha més visitants de fora, sobretot estrangers». Ho afirma Josep Canals, l’alcalde de Mura. El perfil de visitants majoritari són els qui tenen una segona residència al municipi o bé que lloguen un habitatge, mentre que a l'estiu els visitants d’un dia és un perfil minoritari. «Acostumen a venir a la primavera o a la tardor, però a l’estiu fa massa calor i aquests últims anys la riera s’ha assecat».
Si durant alguns caps de setmana del curs poden arribar a rebre fins a mil turistes un dissabte o diumenge. d'aquest perfil, a l’estiu, com a molt n’hi arriben una cinquantena. Per tant, en època estival tenen sobretot segon resident i estadant d'uns dies, i a l’època de tardor i hivern predomina el visitant esporàdic d'una sola jornada.
A més, Canals explica que els inquilins apareixen a partir de la segons quinzena d’agost. «Al juliol i els primers quinze dies d’agost no hi ha tanta gent». Després el poble s’omple, però «baixa una mica a principis de setembre i després de la Diada hi ha un tall en què la gent desapareix».
Això genera problemes a l’hora de gestionar els recursos. Una de les problemàtiques més recurrents és la de l’aigua, sobretot en anys de sequera, quan els pous i l’aigua del subsòl s’assequen, tot i que destaca que «en aquest sentit, la gestió de la gent és correcta». Una altra gestió difícil és l’augment dels residus. El fet que hi hagi temporades amb força més gent fa que s’omplin amb rapidesa els contenidors.
Altres problemàtiques derivades, segons Canals, són de convivència. «Hi ha gent que està de vacances i les nits se’ls fan curtes». Explica que «es fan les seves festes i a vegades no s’adonen que hi ha gent que necessita dormir, estigui o no de vacances».
Malgrat això, el republicà treu ferro a l’assumpte, «no és res especial, cap cosa que no passi a Barcelona, però aquí no és tan normal i crea problemes». El tema dels gossos també genera conflicte, ja que «la gent els deixa sense lligar i poden causar molèsties als veïns».
