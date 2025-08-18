Micropobles
Mura, el poble de postal amb batec turístic
El municipi s’ha fet cada cop més popular i ha crescut en visitants, sobretot fora de l’època estival, amb atractius com els tions de Nadal. A l’estiu hi ha sobretot la presència de segons residents, mentre que la resta de l’any, i de manera molt acentuada els caps de setmana, poden arribar a rebre fins a mil turistes que hi van i en marxen el mateix dia
Clara Torradas Cura
El 2024 Mura va ser reconegut com a Best Tourism Villages de l’ONU. «Sempre hem estat a la llista de pobles amb encant», explica Marc Perich, fill del restaurant Cal Carter i Cal Batista. L’afluència de turisme varia en funció de l’època de l’any, i el tipus de turista també. A l’època tardor-hivern és comú que el poble s’ompli de visitants els caps de setmana. Ara bé, a l’estiu, el poble guanya residents que van a passar unes setmanes de vacances en segons residències o habitatges llogats. I amb els anys, les visites s’han repartit durant tot l’any. De setembre fins a febrer, el poble es troba més concorregut, i de març a agost, l’ambient és més calmat.
El turisme que visita el poble no acostuma a venir de l’estranger, «normalment són de l’àrea de Barcelona i venen a passar el dia perquè el poble és bonic» assenyala Perich. Tanmateix, l’Antonio, propietari, dels Embotits de Mura precisa que aquest any hi ha hagut més estranger: francesos, anglesos o italians.
El municipi se situa a les portes del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, i té altres llocs d’interès nacional, com el Puig de la Balma. Això fa que molt sovint hi hagi turisme. Perich apunta que «l’estiu és molt fluix, la gent se’n va a la platja», ja que el visitant ve durant l’any i a l’estiu ve el segon resident.
La tardor i l’hivern és l’època més alta de turisme, ja que es fa la Festa del Tió. «Tothom posa tions a les cases i el poble s’inunda de turistes», alhora, reconeix que a vegades hi ha queixes. «Per culpa de la massificació costa accedir al poble», explica el de Cal Batista. Al cap i a la fi, «si la gent vol que hi hagi bars i botigues obertes pel poble és el que toca aguantar», i la Roser del Celler de Mura hi coincideix.
L’Enric Sanllehí de les Antiguitats el Retaule és de Mura de tota la vida, i per tant, ha vist com ha canviat el poble d’estiu en estiu i d’hivern en hivern. «Aquí quan érem petits hi havia més misèria que no pas glòria», diu referint-se al canvi sociològic que ha viscut el poble. I assumeix que ara viuen del turisme encara que a l’estiu la gent se’n vagi a la platja.
La torneria fa 14 anys que l’Enric Sanllehí i la seva filla Montserrat la van obrir, i ja saben quan hi haurà millor venda o pitjor, «aquestes dues primeres setmanes d’agost hem tancat per vacances». Així mateix, l’estiu també ajuda a subsistir els negocis durant l’any, «vivim del turisme, perquè del poble no es viu», lamenten. Segons Sanllehí, els restaurants ho tenen més fàcil perquè «la gent ve molt per la gastronomia».
El turisme els beneficia econòmicament, però interfereix quant a mobilitat. La carretera que surt de Navarcles, va cap a Talamanca, passa per Mura i arriba a Rocafort es caracteritza per ser força estreta i tenir moltes curves, cosa que complica la circulació de vehicles. A més, sovint hi ha ciclistes i motoristes, i a la nit surten porcs senglars. A més, la carretera també té alguns forats. Tot plegat provoca que els dies festius es puguin arribar a produir cues quilomètriques i dificulta l’accés al poble als veïns, i «si els veïns no poden aparcar, també és un problema».
En efecte, la tertúlia de sobretaula obre el debat entre veïns de, qui és de Mura i qui no és de Mura? «Per ser de Mura s’ha de viure a Mura», sentencia el Perich de Cal Carter. Segons el padró municipal d’habitants del 2024, el municipi compta amb uns 232 habitants, tan sols vint més que Talamanca, on són 212. Ara bé, la majoria de veïns asseguren que realment viuen a Mura «unes 150 persones».
Que el municipi és bonic queda palès en múltiples rànquings sobre turisme rural, però el turisme no se sent atret només pel paisatge, sinó per la gent, «els que tenen una segona residència se senten a gust, s’ho senten casa».
Sanllehí explica que la diferència també és que abans les botigues estaven al servei dels turistes, «mataven una gallina i ells es fotien el pollastre i nosaltres les plomes». A més, quan ell era petit a Mura hi havia tres forns de pa, i ara només en queda un que obre els dissabtes i diumenges, «no li sortiria a compte obrir cada dia». Antiguitats el Retaule treballen molt per encàrrec, «ens hem de buscar la vida i anar fent com es pot».
Encara que el poble sigui molt visitat per turistes, a vegades no compren res. Així mateix, Sanllehí sentencia que els turistes envaeixen els llocs bonics com el Gorg del Pare. «Si haguessis vist el gorg quan nosaltres érem joves… feia goig!». I ara ja no hi ha l’afluència d’aigua que hi havia abans de la sequera, ni l’espai és com abans del temporal Glòria. És més, segons ell, la Diputació de Barcelona ha deixat de cuidar-se de l’espai, «ara està més abandonat, quan estava massificat ho cuidaven més». Al gener del 2020, amb el Temporal Glòria, el Gorg del Pare va desaparèixer. Fins aleshores, a l’estiu el turisme que hi arribava era desagradable i segons en Perich «deixaven l’espai brut i ple de papers». Ara bé, la doble cara de la moneda implica que els propis veïns tampoc s’hi puguin banyar.
Talamanca però, té encara menys comerç i botigues que Mura. «La gent de Talamanca sí o sí ha d’anar a comprar fora», explica en Kiu Amigó, treballador del restaurant Cal Moliné. El municipi rep menys visitants i esdevé més aviat un lloc de pas. Qui sí hi fa parada són alguns motoristes. Dos d’ells, vinguts de Molins de Rei, expliquen que a l’estiu disposen de més temps i aprofiten per esmorzar a Talamanca abans de reprendre el trajecte.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi