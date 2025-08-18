Navarcles acomiada una Festa Major de les més participades dels últims anys
Ha estat una edició marcada per l’èxit i la consolidació d’actes com el carnestoltes d’estiu, el bingo, el vitast, el concurs de paelles i el tapeo
El castell de focs, que es va suspendre pel risc d'incendi, es farà l'11 de setembre
Redacció
Navarcles ha tancat aquest diumenge una de les edicions de la Festa Major amb més participació dels darrers anys, amb els carrers plens durant els cinc dies que hi ha hagut d'activitats. L’únic contratemps ha estat la suspensió del Castell de Focs per l’elevat risc d’incendi forestal. L’acte es trasllada a l’11 de setembre.
Un dels aspectes més destacats ha estat la consolidació d’actes populars com el Carnestoltes d’Estiu, el bingo, el Vitast i la tradicional cercavila, que han comptat amb una participació multitudinària i un ambient immillorable.
El concurs de paelles ha tornat a ser un dels punts forts del programa, reunint més de 650 persones en una jornada gastronòmica i festiva que es confirma com una de les activitats centrals de la festa. El tapeo popular també ha estat un èxit, amb l’assistència de més de 800 persones, així com la Fira Quitxalla, que va esgotar totes les entrades disponibles.
