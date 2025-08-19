Aguilar de Segarra fa un projecte per millorar l'accessibilitat del Castell de Castellar
Les obres permetran la instal·lació d'un ascensor i estaran acabades a finals d'any
Aguilar de Segarra segueix treballant en la recuperació del Castell de Castellar, del segle IX. El desembre de l’any passat es van acabar un tram de les obres i se n’està fent la licitació d’una segona part, que acabaran, en principi, d’aquí uns quatre mesos. Aquestes reformes les dirigeix l’Ajuntament del municipi, però estan subvencionades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, tal com explica el seu alcalde, Ricard Tomàs.
En concret, la darrera reforma feta és la coberta, que s’ha habilitat en format de terrassa. Les obres que es duran a terme pròximament consisteixen a millorar l'accessibilitat, instal·lant un accés amb ascensor a les diverses plantes i millorar l'accés peatonal. La planta baixa del castell està ja completament rehabilitada i museïtzada, així com l’antiga rectoria, situada al costat del castell. Queda pendent l’habilitació de la primera planta, que es farà en els pròxims anys. «Hem volgut mantenir una línia continuista respecte a l’anterior equip de govern, que ja va fer diverses obres al castell, i n’hem executat més», explica Tomàs. «Tal com diu la historiadora del municipi, la Roser Parcerisas, ‘les pedres expliquen la història dels municipis’», cita.
Paral·lelament a aquestes obres, s’està redactant un projecte per restaurar el molí fariner de Castellar, molt proper al castell i que està «històricament vinculat al castell. Ara n’estem redactant la rehabilitació». El molí encara té la base i el canal per on arriba l’aigua, i la voluntat del consistori és recuperar-lo i, fins i tot, «poder fer-lo funcionar. Que no només es puguin veure les pedres, sinó també el funcionalment d’aquestes instal·lacions, que en el seu moment van ser molt importants», explica. «Els experts ens diuen que recuperar aquest molí, d’època medieval, és una joia, que la seva vinculació al castell és molt interessant».
«Fa uns 25 anys que estem fent les obres, i ara ja quedarà pràcticament enllestit tot el conjunt», explica Tomàs. «Serà tot un conjunt de patrimoni històric, i tenim la voluntat d'acabar l’espai turístic, i poder fer divulgació sobre el castell». Per aquest motiu, s’ha constituït l’entitat Patrimoni Obert, que es dedica a la recerca i divulgació sobre els monuments històrics de la part occidental del Bages (Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages), amb visites guiades, itineraris o activitats escolars en espais com el mateix Castell de Castellar, o bé el conjunt de Coaner i la Torre de Fals. A més, també volen aprofundir en el patrimoni natural.
El Castell de Castellar, situat a la serra homònima i a uns sis quilòmetres del nucli d’Aguilar de Segarra, data de finals del segle IX, tot i que no hi ha un document específic que en parli fins al segle XI. Va ser un castell feudal fins al segle XVII, quan va convertir-se en un mas. Entre el 2008 i el 2009 va passar a mans municipals, quan es va decidir fer-ne la rehabilitació. El patrimoni del conjunt és el castell, el molí, la rectoria i la font que hi ha al costat, i a sota la muntanya hi ha el nucli històric de Castellar, encara habitat.
Aquests darrers anys, el castell ja ha acollit visites guiades a la part museïtzada, i també diversos festivals, com el Festival de Música i Història, al novembre, i un festival de màgia. El passat 2 d’agost se’n va fer la segona edició, amb diversos espais, incloent-hi la reformada terrassa, com a escenaris únics d’alguns dels mags més prestigiosos del país.
