Castellnou de Bages celebra la Festa Major amb el Concurs de Pintura Ràpida i un concert-vermut

Redacció

Castellnou de Bages

En el marc de les activitats de la Festa Major de Castellnou de Bages, es van anunciar els guanyadors del Concurs de Pintura Ràpida. El tercer premi va ser per Julio Garcia, d’Abrera. La seva pintura representava un racó del poble i va ser premiada amb 300 euros. El primer i el segon premi estaven valorats amb 500 i 400 euros respectivament, i totes dues pintures mostraven parts de l’església del municipi. Entre els actes de festa major també es va celebrar el concert-vermut del bateria i percussionista, Santi Arisa, i l’acordionista Giuseppe Costaellentes.

