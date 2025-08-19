La colla dels Tres Mil fa el cim Pico Occidental, de 3.098 metres

La colla dels Tres Mil fa el cim Pico Occidental, de 3.098 metres

La colla dels Tres Mil fa el cim Pico Occidental, de 3.098 metres / Colla dels Tres Mil

Redacció

La colla dels Tres Mil, que aplega gent del Bages i del Berguedà, va fer una sortida al Pirineu amb l’objectiu principal d’ascendir al pic de la Torre de Marboré de 3.009 metres. Per diverses circumstàncies, no va poder ser. De totes maneres, la colla va poder fer el cim proper: el Pico Occidental de la Cascada de 3.098 metres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
  2. Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
  3. Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
  4. Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
  5. Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
  6. Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
  7. Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
  8. «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»

El Govern català destina nou milions als pobles petits per impulsar projectes locals

El Govern català destina nou milions als pobles petits per impulsar projectes locals

Les Microscopies planten la llavor al parc del Cardener

Les Microscopies planten la llavor al parc del Cardener

Aquest és el principal perill de viatjar amb gats i gossos sense subjecció al cotxe

Aquest és el principal perill de viatjar amb gats i gossos sense subjecció al cotxe

Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social

Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social

S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada

S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada

Seguir una dieta saludable evita entre dues i tres malalties cròniques en la vellesa

Seguir una dieta saludable evita entre dues i tres malalties cròniques en la vellesa

Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals

Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals

Astúries ja controla els seus incendis gràcies a la pluja i la caiguda de temperatures i apressa Lleó a extingir els seus

Astúries ja controla els seus incendis gràcies a la pluja i la caiguda de temperatures i apressa Lleó a extingir els seus
Tracking Pixel Contents