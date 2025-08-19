La colla dels Tres Mil fa el cim Pico Occidental, de 3.098 metres
Redacció
La colla dels Tres Mil, que aplega gent del Bages i del Berguedà, va fer una sortida al Pirineu amb l’objectiu principal d’ascendir al pic de la Torre de Marboré de 3.009 metres. Per diverses circumstàncies, no va poder ser. De totes maneres, la colla va poder fer el cim proper: el Pico Occidental de la Cascada de 3.098 metres.
