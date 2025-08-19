Conveni entre Sallent i Cornet per finançar les despeses d’actes culturals el 2025
Redacció
Sallent
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i l’alcalde pedani de Cornet i representant de l’Associació d’Amics de Cornet, Guillem Martínez, van signar un conveni de col·laboració per ajudar a finançar les despeses derivades d’actes culturals al nucli. L’acord preveu una partida econòmica per finançar la Festa del Segar i el Batre, la Festa Major de Cornet i les actuacions culturals del 2025. L’Associació d’Amics de Cornet és una Entitat Local d’Àmbit Territorial agregada a Sallent.
