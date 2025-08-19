Un parapentista queda penjat d'un arbre a Fonollosa
L'accidentat va quedar enganxat en una branca a uns 6 metres d'alçada
Un parapentista va quedar penjant d'un arbre aquest dilluns a Fonollosa. Un testimoni va trucar als serveis d'emergència a les set de la tarda per avisar que havia vist precipitar-se al mig del bosc una persona que volava amb una vela flexible. Els Bombers de la Generalitat van activar dues dotacions terrestres i un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). En menys d'una hora, van localitzar l'accidentat, que havia quedat enganxat en una branca a uns 6 metres d'alçada.
Finalment, el GRAE va retirar-se i les dues dotacions terrestres dels Bombers van poder despenjar la persona atrapada amb gruatge manual. Finalment, tot va quedar en un ensurt i el parapentista va poder marxar pel seu propi peu i sense ferides.
