S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada
L'home, d'uns 36 anys, va vexar, amenaçar i colpejar amb un objecte metàl·lic a la dona després que trenquessin la seva relació
A conseqüència de l'agressió, la dona va haver de rebre atenció mèdica per un traumatisme crani-encefàlic, cervicàlgia i una contusió en un colze
Un home s'enfronta a 5 anys de presó després d'haver amenaçat de mort, agredit amb violència i accedit al domicili de la seva exparella sense permís. Els fets es remunten el gener de 2022 i van tenir lloc a l'immoble de Sant Joan de Vilatorrada on vivia la parella amb els tres fills d'ella. Després de posar fi a la seva relació, l'home d'uns 36 anys va irrompre al pis que compartien, on la va amenaçar i vexar davant dels seus fills. L'episodi més violent va arribar l'endemà, quan la va colpejar al cap amb un objecte metàl·lic i la va agredir en diverses parts del cos.
El primer dels episodis de violència va tenir lloc el 6 de gener de 2022, poc temps després que la parella trenqués la seva relació. L'home, que va abandonar el domicili que compartien i en què es va quedar vivint la dona i els seus tres fills, va accedir a l'interior després de donar una puntada de peu a la porta. Un cop dins i, davant la presència dels menors de 2, 4 i 6 anys i d'un matrimoni amic de la dona, va insultar-la i amenaçar-la de mort fins que va marxar.
Unes hores després, durant la matinada del 7 de gener de 2022, va tornar a irrompre al domicili tombant la porta d'entrada amb una forta empenta. Va ser llavors quan va colpejar la dona amb un objecte metàl·lic i la va començar a agredir en diverses parts del cos mentre l'amenaçava de mort. A conseqüència de l'agressió, la dona va haver de ser atesa en un centre hospitalari per un traumatisme crani-encefàlic, cervicàlgia i una contusió al colze esquerre.
Després d'aquest segon episodi violent, una dotació policial dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets per detenir l'home que es negava repetidament a sortir del domicili de la seva exparella.
Com consta a l'escrit d'acusació, tant els dies previs com els posteriors a l'agressió, el detingut va enviar nombrosos missatges de veu i escrits a la seva exparella en què la insultava i l'advertia que «si la veia amb un altre home la mataria».
La fiscalia demana a l'acusat un total de 5 anys de presó per quatre delictes diferents. Pel delicte continuat de violació de domicili, tres anys i quatre mesos de presó; pel de lesions, deu mesos; pel d'amenaces, deu mesos més; i pel d'injúries, localització permanent de vint dies. A més, l'acusat haurà d'indemnitzar amb 900 euros a l'exparella per les lesions i en allò que es determini en l'execució de la sentència respecte als desperfectes causats al seu domicili.
L'home, que ja tenia antecedents penals, serà jutjat a la Fiscalia Provincial de Barcelona el matí del pròxim dilluns 15 de setembre. El cas va ser tramitat en primera instància pel Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Manresa.
