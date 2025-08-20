La Coromina celebrarà tres dies de Festa Major i 55 anys del seguici amb el drac, els nans i el bou
Els actes, amb predomini de música i teatre, començaran aquest divendres, 22 d'agost, i s'allargaran fins diumenge
El nucli de la Coromina encetarà aquest divendres, 22 d'agost, un cap de setmana llarg de Festa Major, en què commemorarà els 55 anys del seguici amb el drac, els nans i el bou, i completarà un programa de tres dies però intens, amb molta música, teatre, esport i cultura popular.
Precisament, l'esdeveniment esportiu Punk Trail, donarà el tret de sortida al programa aquest divendres a les 8 del vespre, si bé el tret oficial serà unes hores després (a les 23.50 h) amb el pregó amb txupinasso, que donarà pas a la primera nit musical, en aquest cas amb Cacho a Cacho, que farà un tribut a Estopa, les versions de Nautik's Band, i una sessió de Dj. Abans del pregó, el grup local La Cua del Gat, haurà posat en escena "Cartes d'amor", que donarà el toc teatral a les festes amb dues funcions més, dissabte a les 10 de la nit, i diumenge a les 7 de la tarda. La cultura popular també començarà a treure el cap divendres, amb la tercera engatussada corominesa (també abans del pregó), protagonitzada pels gegants de la Coromina.
Dissabte es farà una matinal esportiva i un vermut electrònic abans de la paellada popular per dinar, i a les 6 de la tarda, arribarà un dels plats forts amb la commemoració dels 55 anys del seguici de la Coromina amb el drac, els nans i el bou, que donarà pas a una cercavila amb els gegants i els grallers, una xocolatada i activitats infantils. Després, teatre, i música. Primer, amb Antonio Remendao Band, i més tard hi haurà ball amb Cafè Trio, el concert "The Queen Experience", i més música amb Raúl Orellana, Dj resident de Studio 54 del 1982 al 1994.
Diumenge al matí hi haurà missa, i a la tarda, teatre, plantada de gegants amb cercavila, sardanes, i l'últim ball de Festa Major, amb Dúo Caramelo, seguit d'una sessió musical amb Juanma Dj.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell