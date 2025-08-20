Una quarta part del runam de la Botjosa de Sallent ja ha estat eliminada
L’activitat per explotar i restaurar el vell dipòsit salí va començar de forma regular el 2021 i ara ja se n’ha extret un milió de tones dels quatre que hi havia
Una quarta part de l’antic runam de la Botjosa de Sallent ja és història. És una dada encara petita, dins de la magnitud dels runams, però, si més no, és rellevant simbòlicament, pel que suposa d’obertura del camí cap a la restauració i restitució d’aquestes muntanyes derivades de dècades d’activitat minera.
Segons dades que ha facilitat la companyia, ICL Iberia ha arribat recentment al 25% de retirada d’aquest runam, el primer que explota l’empresa israeliana (el de Cardona és d’Ercros, i el de Vilafruns es va tapar). En concret, se n’ha retirat al voltant d’1 milió de tones de material. I això malgrat que, segons es detalla en la memòria d’activitat del 2024 d’ICL, l’any passat no va ser bo per a aquesta retirada.
El motiu va ser la «sequera excepcional» que va viure Catalunya, segons consta en l’informe, i com a conseqüència el fet de poder disposar d’un cabal d’aigua menor al necessari per poder fer el procés de tractament i dissolució que requereix aquesta activitat. Segons es detalla, al llarg de l’any passat es van tractar 139.000 tones de sal procedent d’aquest runam de la Botjosa, «lluny de l’objectiu de 450.000 tones a l’any». Així, fins al desembre del 2024 s’havien tractat (i, per tant, retirat), 903.000 tones de la sal que històricament s’hi va acumular, el 23,8% del total dels pràcticament quatre milions de tones que hi havia deixat l’activitat. Ha estat ara que ja s’ha assolit aquest 25%.
Dues fases
El gener del 2022 es va trametre l’informe sobre el pla de restauració i gestió de residus miners del projecte d’explotació dels dipòsits salins de la Botjosa i el Cogulló de Sallent. De resultes de la resolució, es fa un seguiment anual del ritme d’extracció, tenint en compte la previsió dels terminis de retirada dels minerals salins acumulats als dipòsits, a partir de la incorporació de la Declaració d’Impacte Ambiental i de l’informe sobre el programa de restauració i pla de gestió de residus miners a la concessió minera. S’han establert dues fases.
La primera, la present, s’estableix mentre no es disposi del nou col·lector de salmorres (una instal·lació, ara mateix l’actual, per on s’evacua part d’aquest material cap al mar), que fixa que caldrà retirar dels dipòsits salins un mínim de 450.000 tones/any (referència que mostra les dificultats del 2024). La segona, a partir de l’entrada en funcionament del nou col·lector, en la qual s’ha establert que caldrà retirar dels runams un mínim d’1.050.000 tones anuals.
Justament fa dos anys (agost del 2023) ICL Iberia detallava que ja s’havien assolit les 550.000 tones extretes de mineral al dipòsit salí de la Botjosa, i que en el primer semestre d’aquell s’havia assolit un molt bon ritme constant de retirada durant gairebé cada mes. Unes xifres que, en aquell moment, permetien calcular que, si era possible mantenir-les, es podria arribar a eliminar per complet aquest dipòsit el 2027. Part del material extret en tot aquest temps ha servit per reprocessar-lo i introduir-lo al mercat de la sal, amb enviaments a diferents destins del nord d’Europa per a ús de desgel.
Generat a la dècada dels 70
El març del 2022, ICL Iberia va posar en marxa en fase de proves la nova planta de Súria de tractament de sal de desgel, instal·lació que accelerava el procés de retirada del runam de la Botjosa, ja que la nova planta permet tractar, d'una banda, la sal de roca de la mina i, de l'altra, el material que s'extreu dels runams. Aquesta sal va destinada al mercat nacional, europeu i als Estats Units.
Aquesta planta va suposar una inversió d'uns 3 milions d'euros i permetia duplicar la capacitat de producció.
Anteriorment, el febrer del 2019 l’empresa va efectuar inicialment sondejos per tal de conèixer detalladament tots els materials dels quals està format el dipòsit de la Botjosa i així poder preveure la seva gestió. Un any i mig després, l'octubre del 2020 va portar a terme un primer assaig d'extracció de material del dipòsit de i el seu tractament a la planta que l'empresa va posar en marxa el 2018. Al llarg del 2021 ja va començar l'explotació de forma regular.
El dipòsit salí de la Botjosa, ubicat a tocar de l'antiga colònia minera i als peus de la muntanya del Cogulló, es troba inactiu des de principi dels anys 70, quan va tancar definitivament la mina de Sallent, propietat aleshores de l'empresa Potasas Ibéricas.
Un cop s’hagi retirat el dipòsit de la Botjosa, o fins i tot encavalcant-se en algun període, s'hauria d'iniciar, segons els mateixos plans, l'explotació i restauració del runam del Cogulló, d'unes dimensions molt superiors, i per al qual es calcula un període d'uns 50 anys.
