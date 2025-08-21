Cardona mobilitza 11.000 euros per incentivar l’activitat empresarial
Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament del municipi
Redacció
L’Ajuntament de Cardona, a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, ha obert la convocatòria per aquest 2025 per a la concessió de subvencions per a la promoció de l'activitat empresarial a Cardona i La Coromina. A més, enguany ha renovat les bases reguladores. L’ens local hi destina 11.000 euros i pretén «fomentar l’emprenedoria i impulsar l’activitat econòmica del municipi, a més de donar cabuda a l’evolució del teixit empresarial i a les seves necessitats».
Després de la bona valoració i bon balanç de l'any passat, l'Ajuntament ha optat per mantenir el mateix format de bases reguladores. S'ha augmentat la partida mil euros més respecte a l'any passat, passant de 10.000 a 11.000 euros, i les sol·licituds es valoraran per puntuació. En cas d’empat de puntuació, sempre se seguirà l’ordre del registre d’entrada, de manera que tindran prioritat per obtenir l’ajut els que hagin fet el registre d’entrada prèviament. També es manté la incorporació d’una nova línia de subvenció, que inclou els projectes que tenen com a finalitat «promoure l’autoocupació de persones emprenedores que estan desocupades». En aquesta línia, es finançarà fins a un 30 % de la quota d’autònoms durant els 6 primers mesos d’alta.
Una altra de les millores consisteix en «l’ampliació dels conceptes subvencionables, especialment en la línia 2». Aquesta, pretén millorar l’accessibilitat, la digitalització, la innovació i la sostenibilitat de les activitats empresarials i els seus establiments.
Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre a través de la Seu Electrònica. Per a més informació al voltant de les Bases reguladores o el procés de sol·licitud, cal consultar a la web de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona o posar-s'hi en contacte al telèfon 938622287.
