Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
Una altra afectada és la influencer Natalia Osona, que ha explicat als seus seguidors: "Això sembla una pel·lícula de terror"
10 hores. Aquest és el temps que una família del Bages que viatjava a bord del creuer Sun Princess, de la companyia naviliera Princess Cruises, ha estat aturada al mig del mar, a Turquia, per la caiguda d'una persona per la borda. El vaixell es dirigia cap a Istanbul aquest dimecres a la nit quan la megafonia els va alertar que algú s'havia precipitat al mar. "Ens vam quedar en xoc, no enteníem què acabava de passar", afirma la Núria, una de les passatgeres afectades. Aquest matí, el capità ha informat que es tractava d'un membre de la tripulació, que no pogut ser localitzat.
"Ens van alertar per megafonia que un home havia caigut a l'aigua", comença a explicar la Núria, que es troba fent un creuer per França, ItàliaGrècia i Turquia amb nou familiars de la Catalunya central. L'incident va ser el tràgic colofó d'una tranquil·la una jornada a alta mar. Dimarts el creuer va fer aturada a Creta i aquest dijous havien de ser Istanbul, per la qual cosa, era dia de gaudir de les instal·lacions del vaixell. La bagenca explica que es preparaven per anar a dormir, quan van sentir l'avís, pels volts de les onze de la nit. "Tothom va sortir a la borda per veure què passava de prop", afirma la bagenca. "De seguida va arribar la guarda costanera i es va desplegar un gran dispositiu de recerca", detalla.
Entre els prop de 500 espanyols que viatgen a bord del Sun Princess hi ha la influencer Natalia Osona, que ha narrat els fets en temps real als seus seguidors. "Això sembla una pel·lícula de terror", va assegurar en un primer moment. "Ningú pot dormir així; quan ens han avisat, la gent corria desorientada, hi ha molta por", afirma. La Núria explica que els primers segons van ser complicats. "Vam quedar en xoc, no enteníem què acaba de passar", comenta.
La incertesa es va traduir en la creació d'hipòtesis sobre els fets entre els passatgers. "Hi havia qui deia que havia pogut ser una baralla, hi havia molta especulació", explica la Núria. Han estat prop de nou hores 'a la deriva', sense una confirmació oficial dels fets. A les 6.50 del matí han rebut la notícia: l'home que havia caigut a l'aigua era membre de la tripulació. En un segon comunicat, el capità del vaixell, Craig Street, ha confirmat que "malgrat el dispositiu desplegat i els esforços invertits a trobar-lo, no hem localitzat la persona caiguda al mar" i ha enviat el seu condol tant a la família, com als companys del treballador caigut al mar.
La notícia ha commocionat tothom a bord del creuer. "Ens sap molt de greu el què ha passat", lamenta la Núria. "Es nota que la tripulació no ho està passant bé", destaca. Després de prop de deu hores aturats en alta mar, el vaixell s'ha tornat a moure prop de 2/4 de 10. El viatge continua, tot i que amb alguns canvis. "Allargarem l'aturada a Istanbul. També ens han anul·lat la parada a Míkonos de demà, no hi arribem a temps", explica la bagenca. "Ens sap greu no poder visitar l'illa grega, però ho comprenem perfectament les circumstàncies per les quals no pararem", conclou.
