Instal·laran controls d’aigua subterrània al Bages, Moianès i Anoia
Els punts permetran fer un seguiment tant a nivell quantitatiu com qualitatiu per millorar-ne la gestió
Redacció
Municipis del Bages, el Moianès i l’Anoia disposaran de punts de control de les aigües subterrànies. Es tracta d’un pla de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per al qual invertirà 855.000 euros, que té per objectiu millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, per així millorar-ne la gestió. Ara, l’ACA ha tret a licitació 15 nous punts de control, entre els quals els que es posaran a municipis de l’àrea central.
En concret, d’aquests punts de control de les aigües subterrànies, denominats piezòmetres, se n’instal·laran a Súria i Cardona, entre Moià i Castellterçol; i a la Llacuna, Piera i a la zona entre Calaf, Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles. En conjunt se’n disposaran de nous a deu comarques diferents de tot Catalunya.
La profunditat dels piezòmetres oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i aquests punts de control determinaran el nivell, la temperatura, i en el cas dels propers a la costa, la salinitat de l’aigua.
Xarxa de control
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa d'una xarxa de control automàtica, amb més de 200 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics.
Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 78 en piezòmetres automàtics.
Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d’aforament) per realitzar mesures d’aforament de cabals. Aquestes es duen a terme en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d’avinguda) amb diferents objectius com poden ser: el control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada – cabal) de les estacions d’aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials, realització d’estudis tècnics o científics, entre d'altres.
