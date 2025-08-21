Rull assenyala «clars i obscurs» de Montserrat, com la visita del rei, el dia de l'entrega del premi Canigó a l'abadia
El president del Parlament ha posat de manifest davant l’abat la «forta incomoditat» que li va causar la presència de Felip VI al monestir
ACN/Redacció
El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha assenyalat els «clars i obscurs» que ha tingut l'Abadia de Montserrat durant els seus 1.000 anys d'història. Ho ha fet a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que ha entregat el premi Canigó a la institució religiosa i a qui Rull ha dedicat una glossa. El president del Parlament ha reconegut la «forta incomoditat» que li va suposar la visita del rei Felip VI fa dos mesos i, de fet, en el discurs que ha fet el pare abat, Manel Gasch, han aparegut algunes pancartes amb el lema 'Catalunya no té rei'. Rull, però, ha destacat també la importància de tenir en compte els 1.000 anys de Montserrat i ha aprofitat per anunciar la celebració del mil·lenari del Parlament, durant el 2027.
La visita de Josep Rull a la Universitat Catalana d'Estiu ha servit perquè el president del Parlament mostrés la seva «forta incomoditat» amb algunes decisions que ha pres l'Abadia de Montserrat, com la recent visita dels monarques espanyols. Tot i això, Rull ha reivindicat la trajectòria de la institució i ha reconegut que per a ell és una situació similar a la que es va produir el setembre del 2024 quan el Parlament li va entregar la medalla d’Honor, coincidint amb l'aniversari.
Rull, però, ha estat l'encarregat de glossar l'abadia que just després ha rebut el premi que atorga la UCE. «És una institució mil·lenària que ha pres decisions més o menys adequades, però que ha persistit al llarg dels anys. Hi ha pocs casos com el de Montserrat a Europa», ha remarcat.
El president del Parlament ha negat categòricament que l'acte d'aquest dijous hagi estat «un blanqueig» a l'abadia per la visita del rei i destaca que sempre que ha tingut oportunitat ha manifestat «els elements que generen incomoditat» de Montserrat. «Aquest n'ha estat un», ha admès, en relació amb la visita de Felip VI.
Rull ha reconegut que ha tingut una xerrada amb el pare abat, Manel Gasch, de la qual no n'ha volgut donar detalls i ha concretat que «correspon a l'abat posicionar-se sobre la visita».
No hi ha normalitat
Tot plegat ha portat Rull a considerar que «no hi ha normalitat» encara, fins que «els dos diputats del Parlament que hi ha fora puguin tornar». De fet, aquest és un dels motius que portaran el president del Parlament a assistir a la diada del pròxim 11 de setembre. Rull ha destacat que hi ha anat sempre des de 2012, excepte quan estava a presó, i ha reivindicat que hi anirà com a Josep Rull, encara que ha reconegut que «costa de separar» la persona del càrrec de president del Parlament.
Ja a dins de l’auditori de la UCE a Prada, Rull ha reclamat «enfortir la nació», especialment pel que fa als «atacs» que rep la llengua, especialment en zones de les Illes Balears o el País Valencià, amb les polítiques «regressives» de PP i Vox.
En el seu discurs, l’abat Manel Gasch no ha fet cap referència directa a aquestes crítiques (els cartells han aparegut des del públic just en el moment que iniciava les seves paraules). Sí que ha llançat, però, algun missatge velat, en posar en relleu el paper del santuari en la defensa de la catalanitat. «Montserrat ha estat sempre compromesa amb la llengua catalana. Ha estat una casa segura del català», ha subratllat, per afegir-hi tot seguit que «tenim la intenció de continuar-ho fent». I deia que «el premi, i sobretot les paraules que he escoltat, són el millor estímul a perseverar».
Gasch ha fet aquesta manifestació després d’exposar que el fet de rebre el premi Canigó «ens associa a aquesta dinàmica d’aquesta universitat i ens en sentim orgullosos i agraïts. Què més hem de fer, mirar i escoltar sempre el nostre entorn i respondre-hi des de la nostra identitat catalana, amb un esperit de certa resistència. Crec que aquesta universitat, que agrupa la sensibilitat de tots els Països Catalans, és un lloc on realment es pot ser molt conscient de les alertes, sobre la nostra llengua i sobre la nostra cultura que ens venen d’altres llocs dels Països catalans i de Catalunya mateix. I aquí hi ha un repte molt important, d’una certa resistència lingüística i cultural».
Mil·lenari del Parlament
Durant la glossa a l’Abadia de Montserrat, Rull també ha aprofitat per anunciar que enllaçaran els actes finals del mil·lenari de Montserrat amb el del Parlament de Catalunya, partint de les assemblees de Pau i Treva de Tolouges, al Rosselló. Unes assemblees que van ser presidides per l’abat Oliva, també vinculat al monestir de Montserrat.
Rull no ha detallat quins actes es faran, però sí que ha revelat que es recordarà el discurs de Pau Casals a les Nacions Unides a favor de la pau i contra totes les guerres. «Volem donar-hi una projecció de modernitat que ve donada del discurs de Casals», ha reblat.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu