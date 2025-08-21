Sant Fruitós posa contenidors a la zona d’horts per a la recollida de restes vegetals

L’Ajuntament ha habilitar tres punts i ha programat 30 serveis de retirada dels dipòsits

Un dels contenidors que s'ha posat a disposició dels hortolans

Un dels contenidors que s'ha posat a disposició dels hortolans / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Sant Fruitós de Bages

Des d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa a disposició dels hortolans del poble tres contenidors destinats exclusivament a la recollida de restes vegetals, ara que es tanca un període intens de conreu i recollida, com ara el de les tomaqueres.

En total, es duran a terme 30 serveis de recollida al llarg de la temporada. Els tres punts on s’han instal·lat els contenidors són el Pont del Paco, la plaça del museu i la rectoria i el camí de Cal Traper, i la zona d’horts socials

L’objectiu, segons fonts municipals, és donar un servei adequat als usuaris dels horts i «garantir una correcta gestió d’aquest tipus de residus». Per aquest motiu, es recorda la importància de fer-ne un bon ús i abocar-hi únicament elements vegetals com herbes, fulles, plantes, canyes partides i similars. En cap cas s’hi poden dipositar altres tipus de deixalles, com ara plàstics, cartó, vidre...

Amb aquesta iniciativa, el consistori vol continuar fomentant les bones pràctiques ambientals i donar suport als hortolans locals en la gestió sostenible dels seus cultius.

